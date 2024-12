Arand lõpetas veemoto F1 sarja hooaja kümnenda kohaga

Päikeselises Sharjah's oli stardinimekirjas kokku 17 paati ja maailmameister pidi selguma Team Vietnami sõitja Jonas Anderssoni ja Team Sharjah sõitja Rusty Wyatti duellis.

Andersson võtis kvalifikatsiooni ning Wyatt oli tänu ajasõidus määratud karistusele oli stardirivis alles 11. kohal. Andersson startis sõitu hästi, aga Wyatt andis endast kõik ning võttis esimese ringiga lausa seitse kohta tagasi, et neljandaks tõusta.

Kanada mees võitles kõigest väest ning kerkis ka neljandaks, kuid Andersson võitis ning kindlustas sellega oma karjääri esimese MM-tiitli. Lisaks teenis rootslane oma võistkonnale esimese tootjate MM-tiitli.

Team Vietnami eest sõitis sel aastal ka eestlane Stefan Arand, kes hooaja viimasel etapil ei osalenud, sest sai Hiinas Zhengzhous toimunud etapil avariis liiga.

Arandi debüüthooaeg F1 MM-sarja kokkuvõttes lõppes kümnenda kohaga. "Kahju on küll, et see hooaeg nii lõppes, aga hoolimata kõigest on põhjust kohaga rahul olla," rääkis Arand. "Saime korraliku kogemuse ja kui peaks olema võimalus tuleval hooajal sarjas jätkata, siis on meil meeskonnaga tugev põhi all."

Arandi esimese hooaja parimateks tulemusteks jäid põhisõitudest Indoneesia GP neljas koht ja Hongkongi etapi viies koht. Sprindisõitudest oli

parimaks tulemuseks Vietnami GP sprindist teine koht.

"Leping Team Vietnamiga saab selle aastaga läbi ja uueks aastaks veel midagi kindlat ei ole. Enamus meeskondasid saavad sõitjad paika jaanuari

alguses. Minu vastu on huvi tuntud mitmest meeskonnast aga kas ka asjad lepinguteni jõuavad, seda näitab aeg." rääkis Arand tulevikust. "Sügav

kummardus kõigile, kes meile kaasa elasid ja meie hooajale kaasa aitasid!"

Ringrajapaatide F1-sarja uus hooaeg algab märtsis Indoneesias.