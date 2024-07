Veemotoäss Stefan Arand pakub huvilistele võimalust veemotoga sinasõprust teha

Kihutame koduste suurvõistluste toimumispaigas Harku järvel kiirusega kuni 160 kilomeetrit tunnis. Sama kogemust lubab Stefan Arand nädalavahetusel kõigile kohale tulnud huvilistelegi võimalusel pakkuda.

"Kui võistluste ajagraafikus on vabad momendid, kuhu saab midagi planeerida, siis siin ma nädalavahetusel olen ja sõite teen erinevatele inimestele. Põhimõtteliselt nii palju kui aega on, nii palju teeme ja loodetavasti kõik, kes vähegi tahavad, saavad," muljetas Arand.

Aet Süvari elu esimese sõidu järel: "Ma ei hakka valetama, tegelikult oli väga hirmus... Aga tagantjärele oli ikka äge ka! Ja kes ise veele ei kipu, saab teistele kaasa elada, sest laupäeval ja pühapäeval kihutavad siinsel MM-il ja EM-il kolmes klassis 50 võistlejat 13 riigist."

"Need kolm on eestlaste lemmikklassid," alustas Eesti Veemoto liidu peasekretär Algo Kuus. "Meil on tiitleid olnud kõigis kolmes klassis. OSY400 klassis oleme juba väga palju aastaid üleval tipus trooninud ja GT30-s täpselt samamoodi. Ja F125 klassis olime viimati 2022. aastal, kui meile tuli MM-tiitel. Konkurentidest on siia tulemas kogu Euroopa paremik."

Kuus ootab kodustelt tiitlivõistlustelt kuldmedaleid. "Loomulikult! Kuidas ma saan muud öelda? Meil on olemas Euroopa meistrid, meil on Euroopa hõbemedalistid. Loodame kõige paremat ja loodame, et kõigis klassides troonivad eestlased ikka esikohal."

Ka Arand hindab koduseid suurvõistlusi kõrgelt. "See on Eesti jaoks ikkagi väga suur au, et saame siin korraldada nii suurt võistlust. Ma olen ise Eestit siin esindada saanud ja mul on olnud ka see õnn astuda kõige ülemisele pjedestaali astmele siin Eestis. Tegelikult on lahe ja hästi tore, et Eestis üldse saab sellist võistlust korraldada."

Oma senise vormel-1 hooajaga on Arand üldjoontes rahul, sest suuri ootusi enne hooaega ei püstitatud ja punkte on tublisti kogunenud. Eelmine etapp Itaalias, kus Arand paadiga kummuli käis, oli juunis. Järgmine etapp Hiinas ootab ees alles oktoobris.

"Eks see on keeruline, ma ütlen täiesti ausalt, et kerge ei ole uuesti sinna paati minna. Natuke tuleb hirmust ja sellest kõigest üle saada, aga samas ma tunnen võrreldes varasemate õnnetustega, siis mul nii suurt pinget või hirmu ei ole, et eks näis. Kõik selgub oktoobris Shanghais, siis tuleb see välja, mis päriselt keiss on," sõnas neljakordne veemoto maailma- ja Euroopa meister.