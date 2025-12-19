Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

Ujumise lühiraja Eesti meistrivõistluste esimesel päeval oli kahe individuaalse kullaga edukaim Daniel Zaitsev. Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov kodustel meistrivõistlustel ei stardi.

50 meetri liblikujumises hiljuti lühiraja Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saanud Daniel Zaitsev võitis kodustel meistrivõistlustel sama distantsi 22,46 sekundiga. Võrreldes EM-ga oli aeg neli kümnendikku aeglasem, aga tema ülekaal oli finaalis ikkagi mäekõrgune. Hõbeda teeninud Demid Solodov jäi pea kahe sekundi kaugusele. Teise kulla võitis Zaitsev 50 meetri seliliujumises tulemusega 23,91 sekundit.

"Ise lootsin natuke paremat minekut, eile oli tunne väga hea," kommenteeris Zaitsev. "Tänaseks ajasin nii-öelda karvad maha ja tunne täiesti muutus. Veidike tühi on tunne, aga see tunne muutub päevadega. Võib-olla homme on parem ja võib-olla on ka kolmas päev täeisti erinev. Vaatame jooksvalt."

Naiste 50 meetri liblikujumise võitis uue kuni 14-aastaste Eesti rekordiga Emily-Pärli Jäärats, kes läbis kaks basseinipikkust 26,95 sekundiga ja uuendas mõned nädalad tagasi ujutud enda tippmarki seitsme sajandikuga. Margaret Markvardt kaotas võitjale 11, Kirke Madar 15 sajandikuga. Markvardt võitis kulla 50 meetri seliliujumises, kus tema võiduaeg oli 28,10 sekundit. Birgit Irbe järel oli sel distantsil Jäärats uue 14-aastaste Eesti rekordiga kolmas.

Naiste 100 meetri rinnuliujumises ei teinud kaasa Eneli Jefimova ja kulla teenis Egle Salu uue isikliku rekordiga 1.06,61, jättes hõbedale Maria Romanjuki. Salu jaoks tuli rekord üllatusena.

"Poolteist nädalat tagasi olid Euroopa meistrivõistlused, mis oli selle hooaja põhivõistlus. Ehk siis panin kõik endast sinna välja ja ma ei eeldanud, et mul üldse midagi Eesti meistrivõistluste jaoks on varuks. Ma olen üllatunud ja väga positiivselt üllatunud," tõdes Salu.

Meeste sama pika rinnulidistantsil võitis Christopher Palvadre 59,14-ga. Eesti meistrivõistlused kestavad pühapäevani.