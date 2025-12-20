Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

16-aastane Maari Randväli, kes sel sügisel parandanud Eesti rekordeid 50 ja 100 meetri seliliujumises ning kahel alal saavutanud Eesti kõigi aegade teise tulemuse, pani laupäeval end proovile pikal liblikujumise distantsil. 200 meetrit läbis ta ajaga 2.13,56 ning Eesti rekord paranes rohkem kui sekundiga.

"See rekord tuli mulle väga suure üllatusena, ma ei oodanud sellelt alalt ega võistluselt mitte midagi, tulin nautima," rääkis Randväli ERR-ile. "Enne starti küsisin oma healt sõbralt Polinalt [Timofejevalt], kuidas seda distantsi ujuma peab ja mulle öeldi, et ära karda kiiresti välja minna: sa sured lõpus nagunii! Ega see lihtne ala ei ole, aga üllatavalt lõbus oli ujuda."

Igapäevaselt Inglismaal elav ja treeniv Randväli on selle hooaja tulemustest kõige enam rahul 100 meetri seliliujumise rekordiga 58,72, mis hiljuti Euroopa lühiraja meistrivõistlustel viinuks kindlalt poolfinaali.

"Ma Inglismaale läksin selle aasta septembri alguses ning mulle sobib see keskkond väga," tõdes Randväli. "Mul on väga head treenerid, väga tugev grupp, kellega on hea treenida. Sel hooajal on kõik läinud nii nagu peab, isegi paremini."

Pool tundi pärast liblikujumise rekordi püstitamist ning enne teateujumise finaali sai Randväli 100 meetri kompleksujumises noorte Eesti rekordiga kolmanda koha. Finaali võitis Margaret Markvardt isikliku rekordi ning Eesti meistrivõistluste rekordiga 1.00,80.

Meeste 100 kompleksi finaal andis päeva parima tulemuse rahvusvahelise punktitabeli põhjal, kui Daniel Zaitsev teenis kindla võidu ajaga 53,04. Reedel kaks sprindikulda võitnud Zaitsevil jäi paar kümnendikku puudu isiklikust rekordist ja 0,8 sekundit Ralf Tribuntsovi Eesti rekordist.

"Enne eestikaid oli eesmärk võimalikult lähedale jõuda Ralfi rekordile. Miinimumeesmärk oli püstitada isiklik tippmark (52,82). Võimete poolest oligi mu lagi 53 väikestega, seekord jäi tiba puudu," sõnas Zaitsev.

Euroopa meister Eneli Jefimova oli laupäeval Sõle Spordikeskuse ujulas pealtvaatajana ning ühe tema trumpaladest - 50 meetri rinnuliujumise - võitis Egle Salu ajaga 30,70. Meeste finaalis oli Christopher Palvadre võiduaeg 27,36.

100 meetri vabaujumises tulid Eesti meistriks Lars Kuljus ja Ksenia Bažanova. Kuljus võitis ajaga 48,66 ning edestas kahe kümnendikuga Siim Kesküla.