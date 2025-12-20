X!

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

Ujumine
Foto: Kuvatõmmis
Ujumine

Ujumise lühiraja Eesti meistrivõistlustel püstitas Maari Randväli Eesti rekordi 200 meetri liblikujumises. Samuti aitas Randväli Kalevi Ujumiskooli teatenelikul parandada rahvusrekordit 4x100 meetri vabaujumises.

16-aastane Maari Randväli, kes sel sügisel parandanud Eesti rekordeid 50 ja 100 meetri seliliujumises ning kahel alal saavutanud Eesti kõigi aegade teise tulemuse, pani laupäeval end proovile pikal liblikujumise distantsil. 200 meetrit läbis ta ajaga 2.13,56 ning Eesti rekord paranes rohkem kui sekundiga.

"See rekord tuli mulle väga suure üllatusena, ma ei oodanud sellelt alalt ega võistluselt mitte midagi, tulin nautima," rääkis Randväli ERR-ile. "Enne starti küsisin oma healt sõbralt Polinalt [Timofejevalt], kuidas seda distantsi ujuma peab ja mulle öeldi, et ära karda kiiresti välja minna: sa sured lõpus nagunii! Ega see lihtne ala ei ole, aga üllatavalt lõbus oli ujuda."

Igapäevaselt Inglismaal elav ja treeniv Randväli on selle hooaja tulemustest kõige enam rahul 100 meetri seliliujumise rekordiga 58,72, mis hiljuti Euroopa lühiraja meistrivõistlustel viinuks kindlalt poolfinaali.

"Ma Inglismaale läksin selle aasta septembri alguses ning mulle sobib see keskkond väga," tõdes Randväli. "Mul on väga head treenerid, väga tugev grupp, kellega on hea treenida. Sel hooajal on kõik läinud nii nagu peab, isegi paremini."

Pool tundi pärast liblikujumise rekordi püstitamist ning enne teateujumise finaali sai Randväli 100 meetri kompleksujumises noorte Eesti rekordiga kolmanda koha. Finaali võitis Margaret Markvardt isikliku rekordi ning Eesti meistrivõistluste rekordiga 1.00,80.

Meeste 100 kompleksi finaal andis päeva parima tulemuse rahvusvahelise punktitabeli põhjal, kui Daniel Zaitsev teenis kindla võidu ajaga 53,04. Reedel kaks sprindikulda võitnud Zaitsevil jäi paar kümnendikku puudu isiklikust rekordist ja 0,8 sekundit Ralf Tribuntsovi Eesti rekordist.

"Enne eestikaid oli eesmärk võimalikult lähedale jõuda Ralfi rekordile. Miinimumeesmärk oli püstitada isiklik tippmark (52,82). Võimete poolest oligi mu lagi 53 väikestega, seekord jäi tiba puudu," sõnas Zaitsev.

Euroopa meister Eneli Jefimova oli laupäeval Sõle Spordikeskuse ujulas pealtvaatajana ning ühe tema trumpaladest - 50 meetri rinnuliujumise - võitis Egle Salu ajaga 30,70. Meeste finaalis oli Christopher Palvadre võiduaeg 27,36.
100 meetri vabaujumises tulid Eesti meistriks Lars Kuljus ja Ksenia Bažanova. Kuljus võitis ajaga 48,66 ning edestas kahe kümnendikuga Siim Kesküla.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

21:51

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

18.12

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale

08.12

Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

08.12

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

08.12

Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid

06.12

Nii Tribuntsov kui Jefimova võitsid EM-il poolfinaali Eesti rekordiga

06.12

Jefimova oli eelujumistes taas kiireim, edasi pääses ka Salu

06.12

Uus Eesti rekord viis Tribuntsovi poolfinaali, Zaitsev ja Zirk samuti edasi

05.12

Kuulpak püstitas EM-debüüdil juunioride Eesti rekordi

05.12

Hein: 100 m maailmarekord võiks olla esimene, mille Eneli varsti kätte saab

04.12

Jefimova pikal distantsil EM-finaali ei pääsenud

04.12

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

sport.err.ee uudised

22:33

Grabe tahab uuel aastal võita MM-tiitli, aga peab enne detaile lihvima

22:14

ETV spordisaade, 20. detsember

21:51

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

21:06

Kalev/Cramo viskas 99 punkti ja tõmbas kaotusteseeriale pidurit

20:50

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

19:55

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

19:37

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest Uuendatud

19:26

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

18:31

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

17:59

Luik: nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna mitu aastat

17:33

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

17:31

Kalev/Cramo kutsub aasta viimastel kodumängudel pealtvaatajaid head tegema

16:50

Mistra lõpetas aasta võidukalt

16:48

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

15:43

Von Allmen sai Odermattilt revanši

15:07

Jürgens kuulus teist korda algkoosseisu

14:26

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

13:31

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

12:48

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo