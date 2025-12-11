X!

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

Tennis
Tennis
Tennis Autor/allikas: Pixabay
Tennis

Tennises puhtuse eest seisev organisatsioon ITIA (International Tennis Integrity Agency) teatas neljapäeval, et on Prantsusmaa mängijale Quentin Folliot'le kokkuleppemängudes osalemise tõttu määranud 20 aasta pikkuse võistluskeelu.

Folliot oli ITIA sõnul keskne tegelane võrgustikus, mis tegutses kokkuleppemängude korraldamisega. Tänavu kevadel tegi organisatsioon juhtumi käigus koostööd Belgia võimudega ja kuritegeliku rühmituse juht Grigor Sargsjanile määrati Belgias viie aasta pikkune karistus.

Aprillis said karistuse viis Prantsusmaa tennisisti, kellele määrati võistluskeelde kahest aastast kuni eluaegseni. Maailma edetabelis jõudis neist kõrgeimale kohale Thomas Brechemier, kes oli oma tipphetkel 399. positsioonil.

Folliot on kuues karistuse saanud mängija ning ITIA teatel süüdistatakse teda vahemikus 2022-24 kaheksas kokkuleppemängus osalemises. Kokku on Folliot'le esitatud 30 süüdistust. Neljapäeval määrati mullu esialgse keelu saanud prantslasele 20 aasta pikkune võistluskeeld, mis tähendab, et ta saab platsile naasta 2044. aastal 45 aasta vanuselt.

Lisaks peab maailma edetabelis 488. kohal olnud Folliot tasuma 70 000 dollari suuruse trahvi ning 44 000 dollari ulatuses kohtukulusid.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

20:37

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

10.12

WTA sõlmis Mercedesega ajaloolise sponsorlepingu

10.12

Sabalenka transsooliste kaasamist ei poolda: see ei ole naiste suhtes aus

07.12

Pikalt võistluspausilt naasnud Neel võttis turniirivõidu

05.12

Ingrid Neel ja tema paariline võitsid dramaatiliselt

05.12

Vene tennisistist saab Austria esireket

04.12

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

04.12

Malõgina andis Türgis loobumisvõidu

03.12

Malõgina alustas Antalya turniiri kindla võiduga

03.12

Kristjan Tamm sai Vietnamis avaringis raske võidu

02.12

Serena Williams valmistub tippsporti naasmiseks?

02.12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

02.12

Tamm langes Vietnamis paarismängus välja

01.12

Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:18

ETV spordisaade, 11. detsember

21:54

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

21:09

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

20:37

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

19:58

Eesti andis MM-il Poolale südika lahingu, aga jääb mängima 11. koha peale

19:21

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

18:55

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

18:33

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

18:11

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

17:30

U-20 jäähokikoondis teenis MM-il esimese võidu

16:58

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja avaetapp Võrus

16:23

Neidude jalgpallikoondis hakkab A-tasandile naasmist jahtima San Marinos

15:41

Eesti naiste jalgpallikoondis pole maailma edetabelis enam Baltikumi parim

15:02

Mella sai võõrsil Tabasalust jagu

13:53

Eesti Paralümpiakomitee tunnustas aasta parimaid

13:02

Saudid hoiavad Salahil silma peal

12:25

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

11:51

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

11:18

Blackhawks naasis Bedardi eestvedamisel võiduteele

loetumad

08:33

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

18:33

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

10.12

Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

10.12

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

18:55

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11:51

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo