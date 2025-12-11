Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

Tennises puhtuse eest seisev organisatsioon ITIA (International Tennis Integrity Agency) teatas neljapäeval, et on Prantsusmaa mängijale Quentin Folliot'le kokkuleppemängudes osalemise tõttu määranud 20 aasta pikkuse võistluskeelu.

Folliot oli ITIA sõnul keskne tegelane võrgustikus, mis tegutses kokkuleppemängude korraldamisega. Tänavu kevadel tegi organisatsioon juhtumi käigus koostööd Belgia võimudega ja kuritegeliku rühmituse juht Grigor Sargsjanile määrati Belgias viie aasta pikkune karistus.

Aprillis said karistuse viis Prantsusmaa tennisisti, kellele määrati võistluskeelde kahest aastast kuni eluaegseni. Maailma edetabelis jõudis neist kõrgeimale kohale Thomas Brechemier, kes oli oma tipphetkel 399. positsioonil.

Folliot on kuues karistuse saanud mängija ning ITIA teatel süüdistatakse teda vahemikus 2022-24 kaheksas kokkuleppemängus osalemises. Kokku on Folliot'le esitatud 30 süüdistust. Neljapäeval määrati mullu esialgse keelu saanud prantslasele 20 aasta pikkune võistluskeeld, mis tähendab, et ta saab platsile naasta 2044. aastal 45 aasta vanuselt.

Lisaks peab maailma edetabelis 488. kohal olnud Folliot tasuma 70 000 dollari suuruse trahvi ning 44 000 dollari ulatuses kohtukulusid.