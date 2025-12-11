Kindel võit viis tiitlikaitsja Prantsusmaa nelja hulka
Naiste käsipalli maailmameistrivõistlustel jõudsid kolmapäeval poolfinaali tiitlikaitsja Prantsusmaa ja 2019. aasta kuldmedalist Holland.
Prantsusmaa alistas veerandfinaalis kahe aasta taguse pronksmedalisti Taani 31:26 (17:12). Tiitlikaitsja alustas kohtumist 3:0 spurdiga ja hoidis juhtohje enda käes kogu mängu vältel.
Sarah Bouktit viskas võitjate parimana kaheksa väravat, Taani särgis oli resultatiivseim 11 tabamust kogunud Kristina Joergensen.
Prantsusmaa jõudis MM-il nelja parema hulka kolmandat finaalturniiri järjest. Poolfinaalis kohtutakse Saksamaaga, kes oli veerandfinaalis parem viimase mitte-Euroopa võistkonnana konkurentsi jäänud Brasiiliast 30:23 (17:11).
Teises kolmapäeval peetud veerandfinaalis sai Holland 28:23 (14:9) võidu Ungari üle. Ungari püsis avapoolajal löögiulatuses, kuid Holland suurendas teise poolaja alguses vahet ja hoidis viie-kuue väravalist edu lõpuni.
Dione Housheer vedas võitjaid kaheksa väravaga, Ungari poolel viskasid parimana kolm väravat viis naist.
Holland kohtub reedeses poolfinaalis Norraga. Hollandis ja Saksamaal toimuva MM-finaalturniiri võitja selgub pühapäeval, 14. detsembril.
Toimetaja: Henrik Laever