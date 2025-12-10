X!

Pidurdamatu Norra jõudis MM-il poolfinaali

Käsipall
Norra naiste käsipallikoondis
Norra naiste käsipallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Nordphoto
Käsipall

Võidult võidule sammuv Norra naiste käsipallikoondis alistas maailmameistrivõistluste veerandfinaalis Montenegro 32:23 (19:11) ja tagas koha medalimängudel.

Favoriidi staatuses Norra viskas kohtumise neli esimest väravat ja käristas selge vahe sisse juba esimesel poolajal. Pärast pausi püsis edu suurema osa ajast kahekohaline.

Henny Reistad oli üheksa väravaga võitjate resultatiivseim, neli tabamust kirjutati Nora Morki nimele. Montenegro parim oli kaheksa väravaga Durdina Jaukovic.

Norra näol on tegemist ala viimaste aastate valitsejaga: mullu võideti Pariisis olümpiakuld ja tuldi ka Euroopa meistriteks. Kahe aasta eest toimunud eelmise MM-i finaalis tuli tunnistada prantslannade paremust.

Tänavu minnakse poolfinaalis kokku Saksamaaga, kes oli esimeses veerandfinaalis üle viimase mitte-Euroopa võistkonnana konkurentsi jäänud Brasiiliast 30:23 (17:11). Antje Döll viskas võitjate kasuks kuus väravat.

Kolmapäeva õhtul selgitavad teise poolfinaali koosseisu Holland - Ungari ja Taani - Prantsusmaa.

Hollandis ja Saksamaal toimuva MM-finaalturniiri võitja selgub pühapäeval, 14. detsembril.

Toimetaja: Siim Boikov

käsipalliuudised

10:07

multimeedia

sport.err.ee uudised

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

üles
