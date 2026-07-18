Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat

Kuigi korvpalliliiga NBA Tähtede mäng peeti Miamis viimati 1990. aastal, nähti laupäeval seal jalgpalliplatsil sarnast tulevärki. Mängus, mida ei tahtnud kumbki mängida, ei tahetud ka kaitsta: Prantsusmaa ei olnud ilmselt inglaste äärmiselt intensiivseks alguseks valmis ja nende kaitsedistsipliin oli avapoolajal alla igasuguse arvestuse.

Inglismaa mängis seevastu rünnakul aga suurepärase kolmveerandtunni, näitas oma võimekust juba 140 sekundit kestnud mängu järel, kui võrku sahistas laupäeval kaptenipaela kandnud Declan Rice ning jätkas samas vaimus. 18. minutil saatis Rice'i nurgalöögi peaga väravasse Ezri Konsa, avapoolaja lõpus lõi kaks väravat Bukayo Saka ja nii läksid inglased vaheajale koguni 4:0 eduseisus.

Seekord Inglismaa peatreener Thomas Tuchel varakult eduseisu hoidma ei hakanud, laupäeval viimast korda Prantsusmaa koondist juhendanud Didier Deschamps korraldas aga oma meestele riietusruumis vist korralku peapesu, sest teist poolaega alustas Prantsusmaa sootuks erineva hingestatusega.

Vaheajal mängu tulnud Ousmane Dembele ja Bradley Barcola kombineerisid hästi Kylian Mbappe ning Michael Olisega ja nii lõid prantslased teise poolaja alguses 18-minutilise perioodi jooksul kolm väravat, kui kaks korda sahistas võrku Mbappe ning korra Barcola. Ühtlasi läks Mbappe oma teise tabamusega MM-i kõigi aegade väravaküttide edetabelis Lionel Messist mööda esimeseks; Olise seitsmes resultatiivne sööt tähistab samuti MM-finaalturniiride rekordit.

Nüüd oli Inglismaa kaitseliini kord läbisõiduhooviks olla, Prantsusmaa näitas hiilgavat mängu ja neil oli mitu võimalust viigistada, aga õigeaegselt neljanda väravani ei jõutud. Hoopis Saka realiseeris 87. minutil penalti ning kuigi Dembele kasutas hästi mängu sekkunud Dayot Upamecano vaheltlõike ja söödu kuuendal lisaminutil ära, jooksis vahetusest sekkunud Jude Bellingham mängu lõpuks kogu Prantsusmaa kaitseliini üksinda üle ja saatis palli prantslaste võrku ka kuuendat korda.

Inglismaa jaoks on see parim saavutus MM-ilt pärast 1966. aasta kodust triumfi. Nii palju väravaid löödi MM-il ühes mängus viimati 1982. aastal, kui Ungari alistas El Salvadori toona 10:1.

Enne mängu:

Inglismaa mängib viimase kolme finaalturniiri jooksul pronksimängus teist korda, kui 2018. aastal kaotati 0:2 Belgiale. Kolm ja pool aastat tagasi Kataris oli pronksimängus palju kaalul, sest nii Horvaatia kui Maroko tahtsid mängu võita, aga kas samamoodi lähenevad kohtumisele ka MM-tiitlist unistanud, ent poolfinaalis kõrvetada saanud Inglismaa ja Prantsusmaa?

"Mitte keegi meie mängijatest ning mitte keegi Prantsusmaa mängijatest ei taha selles kohtumises mängida," ütles matšieelsel pressikonverentsil inglaste juhendaja Thomas Tuchel, kes sai pärast poolfinaali kaotust Argentinale rahvusvahelises meedias oma taktikaliste valikute tõttu palju kriitikat. "Need mängijad tahtsid mängida finaalis ja andsid endast kõik, et sinna jõuda," lisas ta.

"Nii Prantsusmaa kui Inglismaa jaoks oleks parim, kui seda mängu ei oleks olemas," tõdes Prantsusmaa loots Didier Deschamps. Tema 14 aastat kestnud ajastu prantslaste peatreenerina lõppeb just selle mänguga, MM-i järel astub ta ametist tagasi.

"Tean, et see on minu viimane mäng. Ma ei taha, et keegi pisaraid valaks ja ma ei usu, et see juhtubki. Mul on olnud privileeg selle meeskonnaga elada läbi suurepäraseid hetki ja mõningaid raskeid hetki, aga elu läheb edasi," sõnas ta.

Kindlasti on motiveeritud Prantsusmaa täht Kylian Mbappe, kes on sel MM-il sarnaselt Lionel Messile löönud kaheksa väravat. Mõlemal on jäänud mängida üks kohtumine ja parima väravaküti tiitel on seega laual, aga samuti soovib Mbappe ilmselt kasvatada oma üldist väravate arvu: MM-ajaloo edukaimal väravakütil Messil on kokku 21, Mbappel tema järel 20 tabamust. Deschamps kinnitas pressikonverentsil, et teeb meeskonnas vahetusi, aga ei öelnud, kas Mbappe alustab kohtumist algkoosseisus.

"Mitte keegi ei taha kolmanda koha nimel mängida, aga meil ei ole valikut," ütles Prantsusmaa kaitsja Ibrahima Konate. "Tahame oma treenerit austada. Ta on Prantsusmaa koondise jaoks nii palju teinud. Peame talle olema tänulikud ja andma endast kõik, et see mäng võita: et saada see... šokolaadimedal," lisas ta.