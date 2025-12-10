WTA sõlmis Mercedesega ajaloolise sponsorlepingu

Naiste profitennise katusorganisatsioon WTA teatas kolmapäeval, et on sõlminud Mercedes-Benziga sponsorlepingu, mida peetakse suurimaks naiste spordi ajaloos.

Saksamaa autotootja investeerib järgmise kümne aasta jooksul iga-aastaselt 50 miljonit USA dollarit ehk peaaegu 43 miljonit eurot. Kui leping ootamatult ei katke, saab WTA järgmise aastakümnendiga 500 miljonit dollarit, mida peetakse suurimaks sponsorlepinguks naiste spordi ajaloos. Eelmine sponsor, meditsiinitehnoloogia ettevõte Hologic, investeeris aastas 20 miljonit dollarit.

BBC kirjutas, et USA jalgpalliliiga NWSL (National Women's Soccer League) müüs tunamullu oma järgmise nelja hooajal ülekannete õigused 240 miljoni dollari eest, spordirõivaste tootja Nike on teadaolevalt investeerinud erinevatesse naiste jalgpalliliigadesse 350 miljonit dollarit.

"Kui WTA asutasime, seadsime eesmärgiks, et iga tüdruk, kes on piisavalt hea, saab võimaluse võistelda ja tennisega elatist teenida. Mercedes plaanib pikalt meie kõrval seista," ütles 1973. aastal WTA asutanud USA tennisetäht Billie Jean King.

WTA on pikalt võidelnud palgalõhega ja teatas 2023. aasta suvel jõulised sammud, millega tagatakse meestega samaväärsed auhinnarahad. Eelmisest aastast võõrustab hooaja lõpus finaalturniiri Saudi Araabia ning tänavusel turniiril teenis võitja Jelena Rõbakina 4,5 miljonit eurot, mis on naiste tennise ajaloo suurim auhinnasumma.

Mercedes oli aastail 1996-2008 meeste tennise katusorganisatsiooni ATP sponsor ning on siiani ka USA lahtiste peasponsor.