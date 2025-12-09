Pokk oli Poolas omade resultatiivseim, Sepp hiilgas USA-s kolmikduubliga
Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritest paistis eelmisel nädalal enim silma Mailis Pokk. USA üliõpilasliigas NCAA tegi meie neidudest kõige silmapaistvama individuaalse soorituse Marie Anette Sepp.
Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema tänavune kodunaiskond Bydgoszcz (4-5) mängisid lõppenud nädalal kaks kohtumist ning said juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt jäädi kodusaalis numbritega 58:73 alla Krakowi Wislale (3-6). Eestlanna viibis platsil 28 minutit ning sai selle ajaga enda naiskonna resultatiivseimana kirja 13 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 3/7, vabavisked 2/2), kuus lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga, vahendab Basket.ee.
Nädala teises mängus alistati võõrsil tulemusega 86:73 Sosnowiec (5-4). Pokk teenis mänguaega 36 minutit ning oli taas omade resultatiivseim, kui sai kirja 19 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 4/5, vabavisked 1/1), seitse lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Liigatabelis on Bydgoszcz (4-5) 12 naiskonna hulgas hetkel kaheksandal positsiooni.
Islandi naiste kõrgliigas Stjarnani ridadesse kuulunud Greeta Üprus lõpetas klubiga lepingu ning on nüüd klubita.
Portugali kõrgliigas said Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (4-5) tabelisse juurde võidu, kui kodusaalis mängiti alles teisel lisaajal lõppenud kohtumises tulemusega 81:78 üle Galitos (3-6). Eesti koondislasest tagamängija teenis mänguaega 36 minutit ning kogus 10 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/7, vabavisked 0/2), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja neli isiklikku viga. Liigatabelis on Esgueira Aveiro (4-5) hetkel 12 tiimi hulgas jagamas 5.-7. positsiooni.
Itaalia tugevuselt teises liigas pidasid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (8-2) lõppenud nädalal kaks kohtumist ning said tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt alistati kodusaalis Milano Stars (4-6) numbritega 71:58. Eestlannast tagamängija arvele kanti 17 minutiga 10 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 2/4), kaks lauapalli, üks resultatiivne sööt, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja üks isiklik viga.
Teises mängus jäädi võõrsil kõige napimalt 69:70 alla Torinole (7-3). Teder oli väljakul 29 minutit ning kogus oma naiskonna paremuselt teise korvikütina 16 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 4/9, vabavisked 2/2), kuus lauapalli, kolm resultatiivset söötu, neli vaheltlõiget, kuus pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis on Costa Masagna (8-2) A-grupis jagamas hetkel teist-kolmandat positsiooni.
NCAA esimeses divjsonis pidid Boston University Terriers (3-6) ja Anete Elisabeth Adler lõppenud nädalal vastu võtma kaks kaotust. Esmalt jäädi madalaskoorilises kohtumises 45:54 alla Maine'ile (3-7). Eestlanna kogus 18 minutiga neli punkti (kahesed 2/6), kolm lauapalli ja ühe pallikaotuse.
Nädala teises mängus kaotati numbritega 40:82 üleriigilises edetabelis 11. kohal paiknevale North Carolinale (9-2). Adler teenis mänguaega 21 minutit ning kogus oma naiskonnas paremuselt teisena kaheksa punkti (kahesed 2/10, vabavisked 4/4), viis lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga.
Washington State Cougars (1-8) ja Keandra Koorits said möödunud nädala ainsas mängus kirja kaotuse, kui tulemusega 54:56 vannuti alla BYU'le (8-1). Eestlanna kogus 15 mänguminutiga kaks punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2), kaks lauapalli, kaks vaheltlõiget ja kaks isiklikku viga.
Morehead State (4-5) ja Marie Anette Sepp mängisid lõppenud nädalal kaks kohtumist ning said lisaks nii kaotuse kui võidu. Esmalt jäädi tulemusega 78:85 alla Murray State'ile (7-2). Eestlanna hiilgas 36 minutiga kogutud kolmikduubliga, kui sai kirja 12 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 1/4, vabavisked 1/4), 10 lauapalli, 13 resultatiivset söötu, neli pallikaotust ja kaks isiklikku viga.
Nädala teises matšis suudeti tulemusega 61:54 üle mängida Louisiana (0-9). Sepp sai 34 minutiga kirja kuus punkti (kahesed 3/3, kolmesed 0/3), kolm lauapalli, viis resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja kolm isiklikku viga.
Columbia Lions (6-4) ja Marta Eleri Jaama teenisid lõppenud nädalal tabelisse juurde kaks võitu. Esmalt saadi kindlalt 84:38 jagu Manhattani (0-9) naiskonnast. Eestlanna tegi viie mänguminutiga ühe vaheltlõike, pani ühe kulbi ning patustas korra pallikaotusega. Ka nädala teises kohtumises saadi kindel võit, kui 82:42 alistati Wagner (2-6). Jaama arvele kanti kaheksa minutiga kaks punkti (kahesed 1/1, vabavisked 0/1), kaks lauapalli, kolm vaheltlõiget ja kaks isiklikku viga.
Idaho Vandals (8-2) ja Kätlin Kangur teenisid tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Nädala esimeses mängus jäädi numbritega 89:92 alla Oral Robertsile (5-5) ning teises matšis alistati 84:54 Denver (3-6). Kui neist esimeses kohtumises eestlanna platsil ei käinud, siis teises mängus sai ta väljakul olla kolm minutit, kuid ühtegi märget protokolli kirja ei saanud.
Chipola College (9-0) ja Sille-Liis Mölder jätkasid NJCAA sarjas edukalt, kui nädalaga lisati oma saldosse kaks võitu.
Esmalt alistati numbritega 75:48 Meridian Community College. Eestlanna teenis mänguaega 20 minutit ning kogus seitse punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/5), neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea. Teises mängus saadi tulemusega 84:61 jagu South Georgia Techincal College'ist. Mölderi kontole kogunes 30 minutiga üks punkt (kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), neli lauapalli, viis korvisöötu, üks vaheltlõige, kolm viskeblokeeringut, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga.
Toimetaja: Henrik Laever