Pokk oli Poolas omade resultatiivseim, Sepp hiilgas USA-s kolmikduubliga

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema tänavune kodunaiskond Bydgoszcz (4-5) mängisid lõppenud nädalal kaks kohtumist ning said juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt jäädi kodusaalis numbritega 58:73 alla Krakowi Wislale (3-6). Eestlanna viibis platsil 28 minutit ning sai selle ajaga enda naiskonna resultatiivseimana kirja 13 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 3/7, vabavisked 2/2), kuus lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Nädala teises mängus alistati võõrsil tulemusega 86:73 Sosnowiec (5-4). Pokk teenis mänguaega 36 minutit ning oli taas omade resultatiivseim, kui sai kirja 19 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 4/5, vabavisked 1/1), seitse lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Liigatabelis on Bydgoszcz (4-5) 12 naiskonna hulgas hetkel kaheksandal positsiooni.

Islandi naiste kõrgliigas Stjarnani ridadesse kuulunud Greeta Üprus lõpetas klubiga lepingu ning on nüüd klubita.

Portugali kõrgliigas said Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (4-5) tabelisse juurde võidu, kui kodusaalis mängiti alles teisel lisaajal lõppenud kohtumises tulemusega 81:78 üle Galitos (3-6). Eesti koondislasest tagamängija teenis mänguaega 36 minutit ning kogus 10 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/7, vabavisked 0/2), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja neli isiklikku viga. Liigatabelis on Esgueira Aveiro (4-5) hetkel 12 tiimi hulgas jagamas 5.-7. positsiooni.

Itaalia tugevuselt teises liigas pidasid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (8-2) lõppenud nädalal kaks kohtumist ning said tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt alistati kodusaalis Milano Stars (4-6) numbritega 71:58. Eestlannast tagamängija arvele kanti 17 minutiga 10 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 2/4), kaks lauapalli, üks resultatiivne sööt, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja üks isiklik viga.

Teises mängus jäädi võõrsil kõige napimalt 69:70 alla Torinole (7-3). Teder oli väljakul 29 minutit ning kogus oma naiskonna paremuselt teise korvikütina 16 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 4/9, vabavisked 2/2), kuus lauapalli, kolm resultatiivset söötu, neli vaheltlõiget, kuus pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis on Costa Masagna (8-2) A-grupis jagamas hetkel teist-kolmandat positsiooni.

NCAA esimeses divjsonis pidid Boston University Terriers (3-6) ja Anete Elisabeth Adler lõppenud nädalal vastu võtma kaks kaotust. Esmalt jäädi madalaskoorilises kohtumises 45:54 alla Maine'ile (3-7). Eestlanna kogus 18 minutiga neli punkti (kahesed 2/6), kolm lauapalli ja ühe pallikaotuse.

Nädala teises mängus kaotati numbritega 40:82 üleriigilises edetabelis 11. kohal paiknevale North Carolinale (9-2). Adler teenis mänguaega 21 minutit ning kogus oma naiskonnas paremuselt teisena kaheksa punkti (kahesed 2/10, vabavisked 4/4), viis lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga.

Washington State Cougars (1-8) ja Keandra Koorits said möödunud nädala ainsas mängus kirja kaotuse, kui tulemusega 54:56 vannuti alla BYU'le (8-1). Eestlanna kogus 15 mänguminutiga kaks punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2), kaks lauapalli, kaks vaheltlõiget ja kaks isiklikku viga.

Morehead State (4-5) ja Marie Anette Sepp mängisid lõppenud nädalal kaks kohtumist ning said lisaks nii kaotuse kui võidu. Esmalt jäädi tulemusega 78:85 alla Murray State'ile (7-2). Eestlanna hiilgas 36 minutiga kogutud kolmikduubliga, kui sai kirja 12 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 1/4, vabavisked 1/4), 10 lauapalli, 13 resultatiivset söötu, neli pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Nädala teises matšis suudeti tulemusega 61:54 üle mängida Louisiana (0-9). Sepp sai 34 minutiga kirja kuus punkti (kahesed 3/3, kolmesed 0/3), kolm lauapalli, viis resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja kolm isiklikku viga.

Columbia Lions (6-4) ja Marta Eleri Jaama teenisid lõppenud nädalal tabelisse juurde kaks võitu. Esmalt saadi kindlalt 84:38 jagu Manhattani (0-9) naiskonnast. Eestlanna tegi viie mänguminutiga ühe vaheltlõike, pani ühe kulbi ning patustas korra pallikaotusega. Ka nädala teises kohtumises saadi kindel võit, kui 82:42 alistati Wagner (2-6). Jaama arvele kanti kaheksa minutiga kaks punkti (kahesed 1/1, vabavisked 0/1), kaks lauapalli, kolm vaheltlõiget ja kaks isiklikku viga.

Idaho Vandals (8-2) ja Kätlin Kangur teenisid tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Nädala esimeses mängus jäädi numbritega 89:92 alla Oral Robertsile (5-5) ning teises matšis alistati 84:54 Denver (3-6). Kui neist esimeses kohtumises eestlanna platsil ei käinud, siis teises mängus sai ta väljakul olla kolm minutit, kuid ühtegi märget protokolli kirja ei saanud.

Chipola College (9-0) ja Sille-Liis Mölder jätkasid NJCAA sarjas edukalt, kui nädalaga lisati oma saldosse kaks võitu.

Esmalt alistati numbritega 75:48 Meridian Community College. Eestlanna teenis mänguaega 20 minutit ning kogus seitse punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/5), neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea. Teises mängus saadi tulemusega 84:61 jagu South Georgia Techincal College'ist. Mölderi kontole kogunes 30 minutiga üks punkt (kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), neli lauapalli, viis korvisöötu, üks vaheltlõige, kolm viskeblokeeringut, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga.