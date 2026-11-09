Bratka suurepärane hoog jätkus võimsa kaksikduubliga

Euroopa kõrg- ja esiliigades mängivatel Eesti naiskorvpalluritel on tulemas koondisepaus ning enne seda tuli pidada veel viimased mängud. 18-aastane Laura Liisa Grünmann aitas Riia TTT-l Eurocupil teenida võidulisa, Maaja Bratka oli Suurbritannias võimsa kaksikduubliga taas oma kaotuseta jätkava naiskonna parim ning võite saadi juurde nii Hispaania kui ka Itaalia esiliigades.

Kadri-Ann Lass ja Ostrava SBŠ (1-3) pidid naiste Eurocupi alagrupiturniiri neljandas voorus taas vastu võtma kindla kaotuse, kui kodusaalis jäädi tulemusega 58:86 alla hispaanlaste Gironale (3-1), vahendab basket.ee.

Algviisikus platsile pääsenud eestlanna kogus 25 minutiga oma naiskonnas paremuselt teisena 13 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 3/8), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, tegi kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Järgmises kohtumises võõrustab Ostrava SBŠ (1-3) sakslaste Kelterni (1-3), keda Saksamaal suudeti 84:80 võita.

Laura Liisa Grünmann ja Läti klubi Riia TTT (2-2) pidasid eurosarjas nädala jooksul kaks mängu sama vastasega ning kirja saadi nii võit kui kaotus.

Esmaspäeval peetud kohtumises jäädi Iisraeli naiskonnale Elitzur Ramle (2-2) 76:82 alla, aga teises vastasseisus kaks päeva hiljem suudeti 80:75 võita. Mõlemad mängud peeti Riias ning ühe vilemehena lõi kaasa eestlane Mart Uuehendrik ja komissariks oli Andres Tobi.

Esimeses matšis vahetuspingilt sekkunud eestlanna kogus 21 minutiga 10 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2). Kolmapäevases võidumängus olid Grünmanni numbrid algviisiklasena 21 minutit, 14 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 3/3, vabavisked 1/2), üks lauapall, üks korvisööt, üks pallikaotus ja kolm isiklikku viga.

Järgmisena võõrustab Riia TTT (2-2) kodusaalis Rumeenia tiimi Cluj-Napoca (0-3), keda avavoorus võõrsil võideti kindlalt 84:62.

Anna Gret Asi koduklubi Castors Braine (1-3) pidi eurosarjas tunnistama jällegi kaotusekibedust, kui võõrsil jäädi numbritega 78:80 alla itaallaste San Giovannile (2-2).

Eestlanna kogus 20,5 minutiga 10 punkti (kahesed 3/3, kolmesed 0/2, vabavisked 4/4), ühe lauapalli, viis resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Järgmises eurosarja kohtumises võõrustab Castors Braine (1-3) sakslaste Berliini Albat, kellele võõrsil kaotati 68:75.

Grünmann ja tema koduklubi Riia TTT (3-2) lõpetasid tiheda mängudenädala võidukalt, kui naiste Balti liigas mängiti kodusaalis tulemusega 89:77 üle leedulaste Klaipeda Neptunas (4-3). Eestlanna kerge peapõrutuse tõttu selles kohtumises kaasa ei teinud.

Emma Mia Küttise kodunaiskond Klaipeda LCC (2-5) sai võõrsil juurde võidupunkti, kui numbritega 76:60 alistati Riia TTT juuniorid (1-6).

Küttis kogus algviisiklasena 18 minutiga kaheksa punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/2, vabavisked 4/6), ühe lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kuus pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Eesti korvpallikoondise keskmängija Maaja Bratka koduklubi Manchester Basketball (6-0) jätkas Suurbritannia kõrgliigas oma võidumarssi, kui võõrsil mängiti tulemusega 95:67 üle Newcastle Eaglesi (3-3) naiskond.

Manchesteri kapteniks oleva eestlanna arvele kanti algviisiklasena 32 minutit, oma naiskonna parimana 27 punkti (kahesed 8/16, kolmesed 2/3, vabavisked 5/6), 11 lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks pallikaotust, üks viskeblokeering ja üks isiklik viga.

Teist hooaega Manchesteri naiskonnas palliv Bratka on Suurbritannia kõrgliigas tänavusel hooajal senise kuue kohtumisega kirja saanud keskmiselt 25,8 minutit, 20,7 punkti ja seitse lauapalli.

Manchester Basketball (6-0) on veel üks kahest kaotuseta jätkavast naiskonnast ning järgmisena võõrustatakse tabeli viimast Nottingham Wildcatsi (0-6) naiskonda.

Johanna Eliise Teder ja Badalona Joventut (5-1) jätkasid Hispaania tugevuselt teises liigas võidukalt, kui võõrsil mängiti numbritega 84:61 üle Al-Qazerese (3-3) naiskond. Eestlanna kohtumises kaasa ei teinud.

Sofia Kosareva ja Zamora (4-2) teenisid samuti tabelisse juurde võidu, kui kodusaalis mängiti numbritega 71:64 üle ISB (2-3) naiskond. Eesti koondise tagamängija kogus algviisiklasena 25 minutiga üheksa punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/2), kaks resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ja neli isiklikku viga.

Marie Anette Sepp ja Vicenza (2-3) teenisid Itaalia tugevuselt teisel liigatasemel teise võidu järjest, kui taas hoiti mäng väga korvidevaene ning võõrsil mängiti Cagliari CUS (0-5) üle tulemusega 66:47.

Sepp alustas algviisikus ning kogus 34,5 minutiga 11 punkti (kahesed 3/9, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), neli lauapalli, viis resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ning kaks isiklikku viga.