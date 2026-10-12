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Lass tegi Tšehhis kaks head esitust, Küttis oli Balti liigas resultatiivne

Korvpall
Kadri-Ann Lass (palliga).
Kadri-Ann Lass (palliga). Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Lõppenud nädalal oli välisliigades mängivatest Eesti naiskorvpalluritest heas hoos Maaja Bratka, Tšehhis tegi kaks korralikku esitust Kadri-Ann Lass ning Balti liigas tegi oma Leedu klubi eest resultatiivse esituse Emma Mia Küttis.

Anna Gret Asi koduklubi Castors Braine (3-0) jätkas Belgias sealset kõrgliigat võidukalt, kui kodusaalis alistati tulemusega 73:68 Namur (1-1). Eestlanna pole tänavusel hooajal jalavigastuse tõttu veel väljakul käinud ning tema naasmiseni läheb veel aega, vahendab Basket.ee.

Castors Braine (3-0) sõidab Belgia liigas järgmisel nädalavahetusel külla samuti täiseduga jätkavale Kortrijki (3-0) naiskonnale. Nädala sees alustab Castors Braine tänavust Eurocupi hooaega, kui kodusaalis võõrustatakse itaallaste San Giovannit.

Tänavuseks hooajaks Tšehhi kõrgliigasse siirdunud Kadri-Ann Lass ja tema koduklubi Ostrava SBŠ (3-1) pidasid lõppenud nädalal kaks mängu ning tabelisse saadi juurde nii võit kui kaotus.

Esmalt alistati võõrsil tulemusega 78:76 Hradec Kralove (1-3). Eestlanna teenis mänguaega 25 minutit ning kogus lõpuks oma senise hooaja parimad 14 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 3/5, vabavisked 1/2), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Nädala teises kohtumises jäädi aga kodusaalis numbritega 67:85 alla KP Brno (3-1) naiskonnale. Lassi kontole kogunes 31 minutiga üheksa punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/3), üheksa lauapalli, kolm resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, kolm pallikaotust ja üks isiklik viga.

Ostrava SBŠ (3-1) sõidab Tšehhi liigas järgmisena külla tabeli lõpus paiknevale Slovanka (0-4) naiskonnale. Enne seda on nädala keskel vaja Eurocupi esimeses alagrupimängus külla sõita Hispaania tiimile Girona.

Tänavuseks hooajaks meie lõunanaabrite juurde siirdunud Laura Liisa Grünmann ja tema uus koduklubi Riia TTT alustasid Balti liigat kahe kaotusega.

Hooaja avakohtumises kaotas Riia TTT (0-2) võõrsil tulemusega 77:82 Leedu klubile Šiauliai-Vilmers (2-1). Eestlanna teenis mänguaega 16 ja pool minutit ning kogus oma tiimi paremuselt kolmandana sajaprotsendilise visketabavusega üheksa punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/1, vabavisked 2/2), ühe resultatiivse söödu, 2 vaheltlõiget ning 4 isiklikku viga. Nädala teises mängus tuli Riia TTT naiskonnal kodusaalis tunnistada Vilniuse Kibirkštise (3-0) kindlat 80:59 paremust. Grünmann sai 18 minutiga kirja ühe punkti (kahesed 0/2, kolmesed 0/3, vabavisked 1/2), ühe lauapalli, ühe vaheltlõike ja ühe pallikaotuse.

Emma Mia Küttis ja Klaipeda LCC (0-2) jätkasid hooaega kaotusega, kui kodusaalis jäädi tulemusega 62:87 alla Liepaja/LSSS naiskonnale. Eestlanna viibis väljakul 24 minutit ning kogus selle ajaga oma tiimis paremuselt teisena 14 punkti (kolmesed 3/7, vabavisked 5/6), ühe lauapalli, neli resultatiivset söötu, neli pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Maaja Bratka. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Eesti korvpallikoondise keskmängija Maaja Bratka koduklubi Manchester Basketball (2-0) jätkas Suurbritannia kõrgliigas põhihooaega võidukalt, kui võõrsil saadi 88:59 jagu Sheffield Hattersi (1-1) naiskonnast. Manchesteri kapteniks nimetatud eestlanna arvele kanti algviisiklasena 22 ja pool minutit, üleplatsinaisena 16 punkti (kahesed 5/8, kolmesed 2/5), seitse lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige, kaks pallikaotust ja viis isiklikku viga.

Johanna Eliise Teder ja Badalona Joventut (2-0) pidasid Hispaania tugevuselt teises korvpalliliigas läinud nädalal kaks kohtumist ning võitsid need mõlemad. Esmalt mängiti kodusaalis veenvalt 101:71 üle Valencia duubelrivistus (0-2). Eestlanna teenis pingilt sekkudes mänguaega 20 minutit ning kogus seitse punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/5), kaks lauapalli, viis resultatiivset söötu, neli vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Nädala teises kohtumises sai Joventut võõrsil tulemusega 76:66 jagu Malaga Unicaja (1-1) naiskonnast. Taas pingilt sekkunud Teder sai 22 minutiga kirja kolm punkti (kolmesed 1/3), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kuus pallikaotust ja neli isiklikku viga. 

Sofia Kosareva ja Zamora (1-1) teenisid tänavuse hooaja avavõidu, kui kodusaalis saadi numbritega 59:38 jagu Leonist (0-2). Eestlanna kuulus algviisikusse ning teenis oma tiimi kõrgeimad 33 minutit. Selle ajaga kogus ta üheksa punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/2), kolm lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Marie Anette Sepp ja Vicenza (0-1) alustasid Itaalia tugevuselt teises liigas kaotusega, kui võõrsil jäädi numbritega 77:85 alla Cagliari Virtusele (1-1). Mullu ookeani taga ülikoolikorvpalli mänginud eestlanna alustas algviisikus ning kogus 24 minutiga ühe punkti (kahesed 0/3, kolmesed 0/2, vabavisked 1/4), kaks lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ning kolm isiklikku viga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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