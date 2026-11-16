Adler sai ookeani taga hea hoo sisse

Euroopa kõrg- ja esiliigades peeti sel nädalal koondisepausi, aga välismaal pallivatest eestlannadest käisid oma kolledžitiimide eest platsil USA üliõpilasliigas NCAA mängivad neiud. Heas hoos oli suvel ülikooli vahetanud Anete Elisabeth Adler, kes kuulus kahes võidumängus oma tiimi resultatiivseimate hulka.

Suvel ülikoolitiimi vahetanud Anete Elisabeth Adler ja Colorado Buffaloes (4-0) jätkasid hooaega kahe võiduga ning pole seni kaotusekibedust veel tundnud, vahendab Basket.ee.

Esmalt saadi 64:55 jagu San Diego State'ist (3-1). Eestlanna kogus 24 minutiga oma tiimis paremuselt teisena 14 punkti (kahesed 6/7, kolmesed 0/1, vabavisked 2/3), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Teises mängus oldi tulemusega 72:63 paremad Youngstown State'ist (2-2). Adleri arvele kanti 22 minutiga ka siin kohtumises 14 punkti (kahesed 5/11, vabavisked 4/4), millega ta oli oma naiskonna resultatiivseim. Lisaks sai eestlanna kirja neli lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks viskeblokeeringut ja kaks isiklikku viga.

Suvel samuti ülikooli vahetanud Keandra Koorits ja Pepperdine Waves (2-2) jätkasid ka põhihooaja teisel nädalal sama mustriga, millega nädal tagasi alustati ehk võideti üks ja kaotati üks mäng.

Esmalt mängiti tulemusega 83:65 üle Cal State Dominguez Hills. 21 mänguminutit teeninud eestlanna algviisiklasena isiklikku skoori ei avanud (kahesed 0/3, kolmesed 0/2), aga kogus kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja neli isiklikku viga. Teises kohtumises kaotati numbritega 41:49 Princetonile (5-0). Ka siin jäi algviisikus platsile tulnud Koorits punktideta (kahesed 0/1, kolmesed 0/2), aga kogus kolm vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja viis isiklikku viga.

Teist hooaega oma praegust ülikooli esindav Kätlin Kangur ja Idaho Vandals (2-1) said nädala ainsas kohtumises hooaja esimese kaotuse, kui 53:76 jäädi alla Washington State'ile (2-2). Eestlanna pääses platsile algviisikus, aga mängis vaid kaheksa minutit ning selle ajaga punktiarvet ei avanud (kahesed 0/1). Küll aga kogus ta kolm lauapalli ja tegi kaks pallikaotust.

Tänavuseks hooajaks tagasi NCAA I divisjoni kolinud Sille-Liis Mölder ja tema uus kodunaiskond Texas A&M-Corpus Christi Islanders (1-2) pidid vastu võtma teise kaotuse järjest, kui tulemusega 47:63 jäädi alla Texas State'ile (3-0). Algviisiklasest eestlanna kogus 29 minutiga kaks punkti (kahesed 1/8), kuus lauapalli, kaks korvisöötu, ühe pallikaotuse ja neli isiklikku viga.

Suvel ookeani taha siirdunud Lisandra Vetesina ja tema ülikoolinaiskond South Florida Bulls (4-1) jätkasid hooaega kahe võiduga, kui esmalt mängiti 72:70 üle Florida (3-2) ja seejärel 69:35 Florida International (1-2). Eestlanna pääses platsile vaid teises kohtumises, kui kümne minutiga punktiarvet ei avanud (kahesed 0/2), aga sai kirja ühe lauapalli ja ühe isikliku vea.

Marta Eleri Jaama ülikoolitiim Columbia Lions (3-2) jätkas hooaega kahe kaotusega tugevate ülikoolinaiskondade vastu. Esmalt jäädi 58:81 alla üleriigilises pingereas teisel real paiknevale Michiganile (3-0) ning seejärel ka pingerea 19. koolile Marylandile (2-1) sarnaste numbritega 58:85. Eestlanna kummaski mängus platsil ei käinud.

Mia Liis Lindal ja Goldey-Beacom College alustasid hooaega NCAA teises divisjonis kahe kaotusega. Esmalt jäädi tulemusega 46:85 alla D'Youville'i naiskonnale. Eestlanna arvele kogunes 15 mänguminutiga neli punkti (kahesed 2/2), kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja üks pallikaotus. Teises kohtumises kaotati numbritega 74:89 Southern New Hampshire'ile. Lindal sai kirja 15 minutit, kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/4), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja ühe isikliku vea.