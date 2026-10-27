X!

Lass ja Grünmann hiilgasid Eurocupil, Bratka Suurbritannias üleplatsinaine

Korvpall
Maaja Bratka
Maaja Bratka Autor/allikas: Facebook/Manchester Basketball
Korvpall

Erinevate Euroopa riikide kõrg- või esiliigades mängivad Eesti naiskorvpallurid jätkasid lõppenud nädalal hooaja alguse mängudega. Eriti silmapaistvad esitused tegid Kadri-Ann Lass ja Laura Liisa Grünmann oma naiskondade võidumängudes Eurocupil.

Kadri-Ann Lass ja Ostrava SBŠ (1-1) teenisid naiste Eurocupil väärt võidu, kui võõrsil alistati sakslaste Keltern (1-1) tulemusega 84:80, vahendab Basket.ee.

Algviisikus platsile pääsenud eestlanna kogus 31,5 minutiga üleplatsinaisena 23 punkti (kahesed 1/9, kolmesed 7/9), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja ühe isikliku vea. Järgmises voorus võõrustab Ostrava SBŠ (1-1) Bulgaaria naiskonda BC Montana (1-1).

Laura Liisa Grünmann ja Läti klubi Riia TTT (1-0) pidasid Eurocupil oma avakohtumise, kui võõrsil mängiti kindlalt 84:62 üle rumeenlaste Cluj Napoca (0-2).

Algviisiklasena platsile saanud 18-aastane eestlanna kogus 20 minutiga oma tiimis paremuselt teisena 17 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 2/4, vabavisked 5/6), ühe lauapalli, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga. Järgmisena võõrustab Riia TTT (1-0) kodusaalis Itaalia naiskonda Venezia Umana Reyer (2-1), kellel on eurosarjas tänaseks mängitud juba kolm kohtumist.

Lisaks said Grünmann ja Riia TTT võidu koduses liigas, kui Riia Stradinši ülikool alistati koguni 63 punktiga, 111:48. Eestlanna teenis mänguaega 25 minutit ning kogus oma tiimis paremuselt teisena 19 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 0/2, vabavisked 9/10), kolm lauapalli, neli resultatiivset söötu, koguni kuus vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ning ühe isikliku vea.

Belgia kõrgliigas jätkas Anna Gret Asi koduklubi Castors Braine (5-0) võidukursil, kui kodusaalis mängiti kindlalt numbritega 96:69 üle Liege (2-3).

Hooaja alguse jalavigastuse tõttu eemal olnud eestlanna tegi tänavusel hooajal oma debüüdi, kui kogus 13 mänguminutiga 9 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/1, vabavisked 2/2), kaks lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja viis isiklikku viga. Belgia liigas tabelis liidrikohal paiknev Castors Braine (5-0) peab järgmise liigamängu alles pärast koondisepausi 21. novembril, kui võõrustatakse Spirou (0-3) naiskonda. 

Braine ja Asi pidid EuroCupil sakslaste Berliini Alba paremust tunnistama. Kuigi eestlanna oli koosseisus, siis selles sarjas ta veel väljakul ei käinud.

Emma Mia Küttis ja Klaipeda LCC (1-4) pidid lõppenud nädalal vastu võtma kaotuse, kui 60:99 jäädi alla Šiauliai-Vilmersi (5-1) naiskonnale. Eestlanna viibis väljakul 17 minutit ning kogus selle ajaga 5 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/4, vabavisked 2/2), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Eesti korvpallikoondise keskmängija Maaja Bratka koduklubi Manchester Basketball (4-0) jätkas Suurbritannia kõrgliigas võidukalt, kui võõrsil alistati kindlalt 101:66 Essex Rebels (1-3).

Manchesteri kapteniks nimetatud eestlanna arvele kanti algviisiklasena 22,5 minutit, üleplatsinaisena 24 punkti (kahesed 8/12, kolmesed 2/4, vabavisked 2/4), viis lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, üks pallikaotus ja neli isiklikku viga. Manchester Basketball (4-0) on veel üks kahest kaotuseta jätkavast naiskonnast ning järgmisena võõrustatakse Cardiff Met Archersi (2-2) naiskonda.

Johanna Eliise Teder ja Badalona Joventut (3-1) pidid Hispaania tugevuselt teises liigas tunnistama hooaja esimest kaotust, kui võõrsil jäädi 72:79 alla kaotuseta jätkavale Ardoi (4-0) naiskonnale. Eestlanna teenis pingilt sekkudes mänguaega 11 minutit ning kogus neli punkti (kolmesed 1/3, vabavisked 1/1), ühe lauapalli ja kaks isiklikku viga.

Sofia Kosareva ja Zamora (3-1) teenisid liigatabelisse juurde võidu, kui kodusaalis mängiti kindlalt 65:37 üle NBF Castello (0-4). Eesti koondise tagamängija kuulus algviisikusse ning kogus 33 minutiga seitse punkti (kahesed 0/4, kolmesed 1/6, vabavisked 4/6), ühe lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.

Marie Anette Sepp ja Vicenza (0-3) jätkasid Itaalia tugevuselt teises liigas kahjuks kaotustelainel, kui võõrsil jäädi numbritega 71:76 alla Usmate (2-1) naiskonnale. Eestlanna alustas algviisikus ning kogus 36 minutiga oma naiskonnas paremuselt kolmandana 13 punkti (kahesed 6/11, kolmesed 0/1, vabavisked 1/4), 7 lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ning kaks isiklikku viga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09:19

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

08:12

Lass ja Grünmann hiilgasid Eurocupil, Bratka Suurbritannias üleplatsinaine

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

26.10

Segadus naiste NBA finaalseeria mängu toimumispaiga ümber sai lahenduse

26.10

Kotsari koduklubi pidi suure kaotusega leppima

26.10

Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

25.10

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

25.10

Pärnu alistas Kirvese kaksikduubli toel Läti Ülikooli

25.10

Rannula ja Ilver said jagu Lipsust, Böckler oli üle Suurorust

25.10

Rostock andis Konontšuki hea mängu kiuste võidu käest

25.10

Jokici kolmikduubel aitas Denveril suurest kaotusseisust välja tulla

24.10

TalTech jäi Tartu Ülikooli rongi alla: vahel tuleb selliseid päevi

24.10

Tartu Ülikool pani TalTechi esimeses ülikooliderbis paika

24.10

Kotsari kaksikduubel Yokohamat ei päästnud

24.10

Kaunase Žalgiris viskas Euroliigas 105 punkti

videod

sport.err.ee uudised

13:11

Iraani maadlejad näitavad MM-il võimu

12:25

Pikalt pausilt naasnud Holger Rune sai viimaks võidu

11:32

KUULA | "Võimla" küsib: kas treenerivahetus võrkpallikoondises on õige?

11:09

Eesti triatleet Savitch tuli Euroopa karikaetapil 24. kohale

10:35

Ingrid Neel jõudis Tokyos veerandfinaali

10:02

Sputnik sai jagu Everestist, kindel võit ka Narvale

09:19

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

09:00

2027. aasta Super Bowli vaheajašõul esineb Jay-Z

08:12

Lass ja Grünmann hiilgasid Eurocupil, Bratka Suurbritannias üleplatsinaine

01:01

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

26.10

Kaare ja Lill lõpetasid Berni MK-etapi üheksanda kohaga

26.10

Eesti kurlingunaiskond alustab EM-i: see on olnud üks põnev aeg

26.10

ETV spordisaade, 26. oktoober

26.10

Rajale naasnud Enok ja Simm näitasid Portugalis head kiirust

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

loetumad

01:01

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

25.10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

25.10

Kriisa advokaadid: korvpalliga jätkata sooviv Kerr avab ühel hetkel suu

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

26.10

Luka Doncic kostitas Utah Jazzi 52 punktiga

26.10

Nabi: pean vaatama, kas olen veel valmis tippspordi kannatust läbi elama

26.10

Tammearu alustas Jaapanis hooaega MVP auhinnaga

09:19

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

26.10

Mbappe väravad andsid Barcelonale esimese kaotuse

25.10

Tiit Karuks kuukommentaaris: Jõudu, Vana Toriseja! Ka sina oled ajalugu teinud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo