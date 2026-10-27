Lass ja Grünmann hiilgasid Eurocupil, Bratka Suurbritannias üleplatsinaine

Erinevate Euroopa riikide kõrg- või esiliigades mängivad Eesti naiskorvpallurid jätkasid lõppenud nädalal hooaja alguse mängudega. Eriti silmapaistvad esitused tegid Kadri-Ann Lass ja Laura Liisa Grünmann oma naiskondade võidumängudes Eurocupil.

Kadri-Ann Lass ja Ostrava SBŠ (1-1) teenisid naiste Eurocupil väärt võidu, kui võõrsil alistati sakslaste Keltern (1-1) tulemusega 84:80, vahendab Basket.ee.

Algviisikus platsile pääsenud eestlanna kogus 31,5 minutiga üleplatsinaisena 23 punkti (kahesed 1/9, kolmesed 7/9), neli lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja ühe isikliku vea. Järgmises voorus võõrustab Ostrava SBŠ (1-1) Bulgaaria naiskonda BC Montana (1-1).

Laura Liisa Grünmann ja Läti klubi Riia TTT (1-0) pidasid Eurocupil oma avakohtumise, kui võõrsil mängiti kindlalt 84:62 üle rumeenlaste Cluj Napoca (0-2).

Algviisiklasena platsile saanud 18-aastane eestlanna kogus 20 minutiga oma tiimis paremuselt teisena 17 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 2/4, vabavisked 5/6), ühe lauapalli, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga. Järgmisena võõrustab Riia TTT (1-0) kodusaalis Itaalia naiskonda Venezia Umana Reyer (2-1), kellel on eurosarjas tänaseks mängitud juba kolm kohtumist.

Lisaks said Grünmann ja Riia TTT võidu koduses liigas, kui Riia Stradinši ülikool alistati koguni 63 punktiga, 111:48. Eestlanna teenis mänguaega 25 minutit ning kogus oma tiimis paremuselt teisena 19 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 0/2, vabavisked 9/10), kolm lauapalli, neli resultatiivset söötu, koguni kuus vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ning ühe isikliku vea.

Belgia kõrgliigas jätkas Anna Gret Asi koduklubi Castors Braine (5-0) võidukursil, kui kodusaalis mängiti kindlalt numbritega 96:69 üle Liege (2-3).

Hooaja alguse jalavigastuse tõttu eemal olnud eestlanna tegi tänavusel hooajal oma debüüdi, kui kogus 13 mänguminutiga 9 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/1, vabavisked 2/2), kaks lauapalli, neli resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja viis isiklikku viga. Belgia liigas tabelis liidrikohal paiknev Castors Braine (5-0) peab järgmise liigamängu alles pärast koondisepausi 21. novembril, kui võõrustatakse Spirou (0-3) naiskonda.

Braine ja Asi pidid EuroCupil sakslaste Berliini Alba paremust tunnistama. Kuigi eestlanna oli koosseisus, siis selles sarjas ta veel väljakul ei käinud.

Emma Mia Küttis ja Klaipeda LCC (1-4) pidid lõppenud nädalal vastu võtma kaotuse, kui 60:99 jäädi alla Šiauliai-Vilmersi (5-1) naiskonnale. Eestlanna viibis väljakul 17 minutit ning kogus selle ajaga 5 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/4, vabavisked 2/2), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kolm pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Eesti korvpallikoondise keskmängija Maaja Bratka koduklubi Manchester Basketball (4-0) jätkas Suurbritannia kõrgliigas võidukalt, kui võõrsil alistati kindlalt 101:66 Essex Rebels (1-3).

Manchesteri kapteniks nimetatud eestlanna arvele kanti algviisiklasena 22,5 minutit, üleplatsinaisena 24 punkti (kahesed 8/12, kolmesed 2/4, vabavisked 2/4), viis lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, üks pallikaotus ja neli isiklikku viga. Manchester Basketball (4-0) on veel üks kahest kaotuseta jätkavast naiskonnast ning järgmisena võõrustatakse Cardiff Met Archersi (2-2) naiskonda.

Johanna Eliise Teder ja Badalona Joventut (3-1) pidid Hispaania tugevuselt teises liigas tunnistama hooaja esimest kaotust, kui võõrsil jäädi 72:79 alla kaotuseta jätkavale Ardoi (4-0) naiskonnale. Eestlanna teenis pingilt sekkudes mänguaega 11 minutit ning kogus neli punkti (kolmesed 1/3, vabavisked 1/1), ühe lauapalli ja kaks isiklikku viga.

Sofia Kosareva ja Zamora (3-1) teenisid liigatabelisse juurde võidu, kui kodusaalis mängiti kindlalt 65:37 üle NBF Castello (0-4). Eesti koondise tagamängija kuulus algviisikusse ning kogus 33 minutiga seitse punkti (kahesed 0/4, kolmesed 1/6, vabavisked 4/6), ühe lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.

Marie Anette Sepp ja Vicenza (0-3) jätkasid Itaalia tugevuselt teises liigas kahjuks kaotustelainel, kui võõrsil jäädi numbritega 71:76 alla Usmate (2-1) naiskonnale. Eestlanna alustas algviisikus ning kogus 36 minutiga oma naiskonnas paremuselt kolmandana 13 punkti (kahesed 6/11, kolmesed 0/1, vabavisked 1/4), 7 lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ning kaks isiklikku viga.