X!

Vabamäe: Verstappeni MM-tiitel oleks täielik muinasjutt

Vormelisport
Foto: Kuvatõmmis
Vormelisport

2025. aasta vormel-1 sarja maailmameister selgub pühapäeval Abu Dhabi GP-etapiga. Põnevat hooaja lõppu käis ETV spordisaates analüüsimas "Õhtulehe" ajakirjanik ja vormeliekspert Toomas Vabamäe.

Aasta viimase põhisõidu eel on McLareni sõitjatel Lando Norrisel ja Oscar Piastril vastavalt 408 ja 392 punkti, nende vahele mahub neli viimast MM-tiitlit võitnud Max Verstappen (Red Bull) 396 punktiga. Nii pingeline lõpuheitlus oli F1 sarjas viimati 2021. aastal, kui Verstappen heitles tiitli nimel Lewis Hamiltoniga.

"See on haruldane sündmus, viimati oli selline seis 15 aastat tagasi. Punktivahed on muidugi suuremad kui aastal 2021, mil Hamilton ja Verstappen läksid viimasele etapile võrdsete punktidega," rääkis Vabamäe laupäeval ETV spordiuudiste stuudios.

"Norrise edu võib nimetada turvaliseks, sest ta võib lõpetada kolmandana ja ta oleks igal juhul maailmameister. Kes mäletab eelmist etappi Kataris, siis eelviimase ringi möödasõit andis Norrisele selle võimaluse: muidu oleks ta pidanud Verstappeni võidu korral vähemalt teiseks tulema," tõdes Vabamäe.

Laupäevases kvalifikatsioonis oli kiireim mees Verstappen, tema järel alustavad põhisõitu teise-kolmandana Norris ja Piastri. "Verstappenile andis mõlemal kvalifikatsiooniringil tuulevarju tema tiimikaaslane Yuki Tsunoda. See kindlasti aitas teda. Need suhteliselt suured vahed McLareni sõitjatega ei pruugi olla pikas sõidus eriliseks näitajaks," sõnas Vabamäe.

"Abu Dhabi rada võimaldab suhteliselt palju, aga praeguse põlvkonna autod on siiski üsna möödasõiduvõimetud. Aerodünaamika on lihtsalt nii lihvitud. Palju möödasõite seal ei saa olema, see on kindel. Oluline on, et keegi neist kolmest boksipeatustega ei äparduks, see võib saada otsustavaks," lisas vormeliekspert.

"Uus maailmameister on igal juhul pluss," rääkis Vabamäe trio võimalustest. "Intriig on läinud nii teravaks. Verstappen oli veel kolm kuud tagasi Piastrist 104 punktiga maas, nüüd on neli punkti ees - kui ta tuleks sealt järgi, oleks see täielik muinasjutt. Norris uue maailmameistrina poleks ka paha. Mul pole ühte nime, aga kui ma peaks selle nime ütlema, oleks see Verstappen."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vormeliuudised

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

06.12

Vabamäe: Verstappeni MM-tiitel oleks täielik muinasjutt

06.12

Verstappen võitis kvalifikatsiooni, aga vajab MM-tiitliks Norriselt abi

06.12

Norris oli hooaja viimases treeningus Verstappenist nobedam

05.12

Toyotast saab Haasi vormelimeeskonna nimisponsor

05.12

Aron näitas Abu Dhabi GP vabatreeningul korralikku tempot

03.12

Aron saab hooaja viimasel etapil veel korra Alpine'i autoga sõita

02.12

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

29.11

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele

28.11

Piastri stardib Katari sprindisõitu esikohalt, Verstappen kuuendalt

27.11

Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

25.11

Schumacheri poja karjäär jätkub IndyCari sarjas

23.11

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi

22.11

Norris alustab Las Vegase GP-d esikohalt, Piastri viies

sport.err.ee uudised

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

08:27

Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Aigro sai Wislas 28. koha Uuendatud

07.12

Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

07.12

Heina koduklubi kaotas suurimale rivaalile

07.12

Drell ja Joventut maitsesid võidurõõmu

loetumad

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

07.12

Hauser võttis kolmeaastase vaheaja järel etapivõidu, Ermits punktidele Uuendatud

07.12

Östersundi jälitussõidu võitis Fillon Maillet, Siimer tõusis kuus kohta Uuendatud

07.12

Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha Uuendatud

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

08:02

Eesti epeenaiskond teenis Vancouveri MK-etapil esikoha Uuendatud

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

07.12

Norra tegi jälle puhta töö, multitalent sai esimese etapivõidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo