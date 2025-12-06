Vabamäe: Verstappeni MM-tiitel oleks täielik muinasjutt

Aasta viimase põhisõidu eel on McLareni sõitjatel Lando Norrisel ja Oscar Piastril vastavalt 408 ja 392 punkti, nende vahele mahub neli viimast MM-tiitlit võitnud Max Verstappen (Red Bull) 396 punktiga. Nii pingeline lõpuheitlus oli F1 sarjas viimati 2021. aastal, kui Verstappen heitles tiitli nimel Lewis Hamiltoniga.

"See on haruldane sündmus, viimati oli selline seis 15 aastat tagasi. Punktivahed on muidugi suuremad kui aastal 2021, mil Hamilton ja Verstappen läksid viimasele etapile võrdsete punktidega," rääkis Vabamäe laupäeval ETV spordiuudiste stuudios.

"Norrise edu võib nimetada turvaliseks, sest ta võib lõpetada kolmandana ja ta oleks igal juhul maailmameister. Kes mäletab eelmist etappi Kataris, siis eelviimase ringi möödasõit andis Norrisele selle võimaluse: muidu oleks ta pidanud Verstappeni võidu korral vähemalt teiseks tulema," tõdes Vabamäe.

Laupäevases kvalifikatsioonis oli kiireim mees Verstappen, tema järel alustavad põhisõitu teise-kolmandana Norris ja Piastri. "Verstappenile andis mõlemal kvalifikatsiooniringil tuulevarju tema tiimikaaslane Yuki Tsunoda. See kindlasti aitas teda. Need suhteliselt suured vahed McLareni sõitjatega ei pruugi olla pikas sõidus eriliseks näitajaks," sõnas Vabamäe.

"Abu Dhabi rada võimaldab suhteliselt palju, aga praeguse põlvkonna autod on siiski üsna möödasõiduvõimetud. Aerodünaamika on lihtsalt nii lihvitud. Palju möödasõite seal ei saa olema, see on kindel. Oluline on, et keegi neist kolmest boksipeatustega ei äparduks, see võib saada otsustavaks," lisas vormeliekspert.

"Uus maailmameister on igal juhul pluss," rääkis Vabamäe trio võimalustest. "Intriig on läinud nii teravaks. Verstappen oli veel kolm kuud tagasi Piastrist 104 punktiga maas, nüüd on neli punkti ees - kui ta tuleks sealt järgi, oleks see täielik muinasjutt. Norris uue maailmameistrina poleks ka paha. Mul pole ühte nime, aga kui ma peaks selle nime ütlema, oleks see Verstappen."