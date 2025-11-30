Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

Verstappen tõusis liidriks 43. ringil, kui liidrikohal sõitnud Piastri siirdus boksi. Hollandlane hoidis esikohta lõpuni ja teenis hooaja seitsmenda võidu.

Seitsmendalt kohalt alustanud Sainz Jr. mahtus sel hooajal alles teist korda pjedestaalile. Tema järel lõpetas neljandana MM-sarja liider Lando Norris (McLaren), kes oleks etapivõiduga kindlustanud oma esimese MM-tiitli.

Punktikohtadel lõpetasid veel Kimi Antonelli (Mercedes; +28,317), George Russell (Mercedes; +48,599), Fernando Alonso (Aston Martin; +54,045), Charles Leclerc (Ferrari; +56,785), Liam Lawson (Racing Bulls; +1.00,073) ja Yuki Tsunoda (Red Bull; +1.01,770).

Kuna Norrisel jäi võit võtmata, siis säilitasid Piastri ja Verstappen oma tiitlivõimalused ning maailmameister selgub hooaja viimasel etapil Abu Dhabis. Norris edestab Verstappenit 12 ja Piastrit 16 punktiga.

Abu Dhabis sõidetakse järgmisel nädalavahetusel.