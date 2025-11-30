X!

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

Vormelisport
Max Verstappen võitu tähistamas.
Max Verstappen võitu tähistamas. Autor/allikas: F1/X
Vormelisport

Vormel-1 sarja Katari GP põhisõidu võitis Max Verstappen (Red Bull), kellele järgnesid Oscar Piastri (McLaren; +7,995) ja Carlos Sainz Jr. (Williams; +22,665).

Verstappen tõusis liidriks 43. ringil, kui liidrikohal sõitnud Piastri siirdus boksi. Hollandlane hoidis esikohta lõpuni ja teenis hooaja seitsmenda võidu.

Seitsmendalt kohalt alustanud Sainz Jr. mahtus sel hooajal alles teist korda pjedestaalile. Tema järel lõpetas neljandana MM-sarja liider Lando Norris (McLaren), kes oleks etapivõiduga kindlustanud oma esimese MM-tiitli.

Punktikohtadel lõpetasid veel Kimi Antonelli (Mercedes; +28,317), George Russell (Mercedes; +48,599), Fernando Alonso (Aston Martin; +54,045), Charles Leclerc (Ferrari; +56,785), Liam Lawson (Racing Bulls; +1.00,073) ja Yuki Tsunoda (Red Bull; +1.01,770).

Kuna Norrisel jäi võit võtmata, siis säilitasid Piastri ja Verstappen oma tiitlivõimalused ning maailmameister selgub hooaja viimasel etapil Abu Dhabis. Norris edestab Verstappenit 12 ja Piastrit 16 punktiga.

Abu Dhabis sõidetakse järgmisel nädalavahetusel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vormeliuudised

19:58

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

29.11

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele Uuendatud

28.11

Piastri stardib Katari sprindisõitu esikohalt, Verstappen kuuendalt

27.11

Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

25.11

Schumacheri poja karjäär jätkub IndyCari sarjas

23.11

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi

22.11

Norris alustab Las Vegase GP-d esikohalt, Piastri viies

21.11

Las Vegase vabatreeningutel näitasid kiirust Leclerc ja Norris

17.11

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

11.11

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

09.11

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

09.11

Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

08.11

VIDEOD | Sprint pakkus draamat, Norris võitis ja suurendas edu

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

sport.err.ee uudised

21:31

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

20:58

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

20:22

Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

19:58

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

19:25

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

19:03

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

18:24

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

17:57

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

17:13

Suusahüppajad ei pääsenud pühapäeval võistlema

16:42

Audentese SG lõpetas Balti liiga nädalavahetuse kaotusega

16:16

Zahkna: küll meil ükskord kõik klapib ka

15:50

Eesti tennise tulevikulootus võitis Prantsusmaal J100 turniiri

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

15:05

Ilves: minu hüppevorm ei ole kindlasti nii kehv, kui võis tunduda

14:21

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

loetumad

13:47

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

19:03

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

14:21

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

29.11

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha Uuendatud

11.10

VIDEO | "Pealtnägija" tutvustas Ott Tänaku tiimi köögipoolt

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo