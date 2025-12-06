Verstappen võitis kvalifikatsiooni, aga vajab MM-tiitliks Norriselt abi

F1 hooaeg saab põneva lõpplahenduse, sest enne viimast etappi kaotab Verstappen MM-sarja üldliidrile Lando Norrisele (McLaren) 12 punktiga. Briti meeskonnakaaslane Oscar Piastri jääb Verstappenist omakorda maha nelja punktiga.

Norris kindlustab Abu Dhabis MM-tiitli juhul, kui ta jõuab pjedestaalile; Verstappen tuleks viiendat korda järjest maailmameistriks siis, kui ta võidaks pühapäevase põhisõidu ning Norris oleks neljas või veel kaugemal.

Laupäevases kvalifikatsioonis edestas Verstappen Norrist 0,201 sekundiga, Piastri kaotas Norrisele 0,029 sekundiga. "Olen kvalifikatsiooni võiduga ülimalt rahul. See on ainus, mida me saame teha - teeme autoga kõik, mis võimalik," ütles hollandlane.

"Max tegi head tööd ja soovin talle õnne," kommenteeris Norris. "Andsime endast kõik, mu ring oli päris hea ja olen sellega rahul. Olen pettunud, et ma ei saa viimast GP-d esikohalt alustada, aga me polnud täna lihtsalt piisavalt kiired. Peame seda tegema homme: minu eesmärk on ikka viimane sõit võita."