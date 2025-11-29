X!

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele

Oscar Piastri ja Lando Norris (taamal)
Oscar Piastri ja Lando Norris (taamal) Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Kataris võitis sprindisõidu austraallane Oscar Piastri (McLaren; 26.51,033), kes edestas britte George Russellit (Mercedes; +4,951) ja Lando Norrist (McLaren; +6,279).

Kahe koha võrra parandas oma positsiooni Max Verstappen (Red Bull; +9,054). Punktidele jõudsid veel ka Yuki Tsunoda (Red Bull; +19,327), Kimi Antonelli (Mercedes; +21,391), Fernando Alonso (Aston Martin; +24,556) ja Carlos Sainz (Williams; +27,333).

Maailmameistrivõistluste tiitliarvestuses oli see võit väga oluline Piastri jaoks, kes teenis kaheksa lisapunkti Norrise kuue vastu. Verstappen sai viis punkti ja püsib tiitlikonkurentsis veel üksnes juhul, kui suudab pühapäevasel põhisõidul Norrist edestada.

Norrisel on praegu liidrina 396 punkti ja Piastril teisena 374 punkti. Verstappen jääb austraallasest vaid kolme silma kaugusele, aga Russell (301) on juba lootusetult maas.

Laupäeva õhtul algusega kell 20.00 toimub Katari GP kvalifikatsioon.

Toimetaja: Siim Boikov

