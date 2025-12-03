Oklahoma City Thunder teenis 13. järjestikuse võidu

Ilma Stephen Curryta mängiv Warriors on viimasest seitsmest mängust kaotanud viis, samas kui Oklahoma City on nüüd 22 mängust saanud 21 võitu.

Thunderi parim oli Shai Gilgeous-Alexander 38 punktiga, Jalen Williams lisas 22 punkti ja andis kuus tulemuslikku söötu, Chet Holmgren tõi 21 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Warriorsi ridades viskasid nii Brandin Podziemski kui Pat Spencer 17 punkti.

Tulemused:

Philadelphia – Washington 121:102

Toronto – Portland 121:118

Boston – New York 123:117

San Antonio – Memphis 126:119

New Orleans – Minnesota 142:149 la.

Golden State – Oklahoma City 112:124