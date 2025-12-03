Oklahoma City Thunder teenis 13. järjestikuse võidu
Korvpalliliigas NBA teenis Oklahoma City Thunder 13. järjestikuse võidu, alistades võõrsil 124:112 Golden State Warriorsi.
Ilma Stephen Curryta mängiv Warriors on viimasest seitsmest mängust kaotanud viis, samas kui Oklahoma City on nüüd 22 mängust saanud 21 võitu.
Thunderi parim oli Shai Gilgeous-Alexander 38 punktiga, Jalen Williams lisas 22 punkti ja andis kuus tulemuslikku söötu, Chet Holmgren tõi 21 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Warriorsi ridades viskasid nii Brandin Podziemski kui Pat Spencer 17 punkti.
Tulemused:
Philadelphia – Washington 121:102
Toronto – Portland 121:118
Boston – New York 123:117
San Antonio – Memphis 126:119
New Orleans – Minnesota 142:149 la.
Golden State – Oklahoma City 112:124
