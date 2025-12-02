X!

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis

Ujumine
{{1764672780000 | amCalendar}}
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Aniko Kovacs/World Aquatics
Ujumine

Teisipäeval tehti Poolas Lublinis algust ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustega ning Eneli Jefimova näitas kohe avapäeval võimu. Eesti meeste teatenelik püstitas uue rahvusrekordi, lisaks tegi rekordiraamatusse võimsa paranduse Ralf Tribuntsov.

Sellest sügisest USA-s tudeeriv Jefimova läbis 100 meetri distantsi ajaga 1.03,44, millega jäi eelujumistes kindlalt esimeseks. Eestlanna oli ainus, kes alistas 1.04 piiri, tunamullu tuli ta rahvusrekordit tähistava 1.03,21-ga lühiraja Euroopa meistriks, mullu teenis ta ajaga 1.03,25 lühiraja MM-il pronksi.

Eelujumistes oli teine sakslanna Anna Elendt (1.04,22), kes kaotas Jefimovale 0,78 sekundiga. Ülejäänud jäid võitjast enam kui sekundi kaugusele, viimasena pääses poolfinaali soomlanna Veera Kivirinta, kes sai ajaks 1.05,96 (+2.52). Maria Romanjuk pälvis ajaga 1.06,79 23. koha, Egle Salu pälvis 1.07,22-ga 27. koha.

Eesti teatemeeskond koosseisus Ralf Tribuntsov, Daniel Zaitsev, Kregor Zirk ja Siim Kesküla püstitas 4 x 50 m vabaujumises ajaga 1.25,03 uue Eesti rekordi ning tagas seitsmenda kohaga pääsu finaali. Eelujumistes oli kiireim Horvaatia nelik, kelle ajaks jäi 1.23,51.

Lisaks näitas Tribuntsov tõeliselt head vormi, kui ta läbis esimese vahetuse ajaga 20,77, millega parandas iseenda kaks nädalat tagasi püstitatud 50 meetri vabaujumise Eesti rekordit (21,08) lausa 0,31 sekundi võrra.

Poolfinaali pääses ka Zaitsev üksi, kui ta sai 50 meetri liblikujumises kirja aja 22,41 ning kuuenda koha. Esimesena pääses edasi šveitslane Noe Ponti (21,86), kes alistas ainsana 22 sekundi piiri. Zaitsevi ja võitja vahele jäid veel Denis-Laurean Popescu (22,19), Szebasztian Szabo (22,25), Maxime Grousset (22,32) ja Simone Stefani (22,38).

Alex Ahtiainen sai ajaks 23,49 ning pälvis 36. koha, Siim Kesküla püstitas ajaga 24,64 uue isikliku rekordi ja sai 51. koha.

Naiste 100 meetri rinnuliujumise, meeste 50 meetri liblikujumise ja meeste 4 x 50 m poolfinaalid toimuvad teisipäeva õhtupoolikul.

Võistluspausi lõpetanud Kregor Zirk ujus 400 meetrit vabalt ajaga 3.40,65, kuid ei pääsenud 13. kohaga finaali. Eelujumiste kiireim oli iirlane Daniel Wiffen ajaga 3.37,04, viimasena pääses edasi britt Duncan Scott (3.38,43), Zirk jäi temast enam kui kahe sekundi kaugusele. Mark Iltšišin sai ajaks 3.50,78 ning saavutas kokkuvõttes 47. koha.

Christopher Palvadre osales meeste 100 meetri rinnuliujumises ning pälvis isiklikku tippmarki tähistava ajaga 58,65 39. koha. Alan Smok sai 200 meetri seliliujumises ajaga 2.00,29 29. koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ujumisuudised

13:53

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

01.12

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

28.11

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

22.11

Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

22.11

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

17.11

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

16.11

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

15.11

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

14.11

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

07.11

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

29.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

27.10

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

26.10

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

sport.err.ee uudised

17:42

Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

16:57

Võrkpalli naiste karikavõistlustel algab teine poolfinaalseeria

16:31

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

16:11

VAATA OTSE | Östersundi MK-etapp jätkub naiste tavadistantsiga Uuendatud

15:57

Soome korvpalliäss plaanib siiski NCAA-sse minna

15:21

Tamm langes Vietnamis paarismängus välja

14:56

Euroopa Politsei Spordiliit tähistas Tallinnas liidu 75. aastapäeva

14:26

Heat alistas vinge spurdi toel Clippersi, Suns Lakersi

13:53

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

13:24

CAS lubas Venemaa sportlased neutraalsetena taliolümpiale

12:33

Ussõk tahab matši Wilderiga: ta on esimene valik

11:59

Vormelipiloot Rovanperä: saavutasin kõik, mis tahtsin

11:27

Matthias Tass pälvis Tallinna linnalt esimest korda välja antud auhinna

11:02

Rae Spordikool püüab eurosarjas edasipääsu

11:00

KUULA | "Võimla" võttis kokku tiheda spordinädalavahetuse Uuendatud

10:27

Kriisa tegi võidumängus hooaja parima esituse: lõpuks hakkas sisse minema!

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

01.12

Levadiaga Eesti meistriks tulnud äärekaitsja taasliitus Paidega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo