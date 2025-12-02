Heat alistas vinge spurdi toel Clippersi, Suns Lakersi

Miamis toimunud kohtumises saavutas kodumeeskond teise veerandi alguses 12-punktilise edu, aga Clippersil õnnestus sellest välja kaevata ning ise kahega juhtima minna. Heat näitas siis aga võimu, kui tegi 44:46 kaotusseisust suisa 30:2 spurdi, haarates poolajapausiks 76:56 edu.

Võõrustaja edu paisus kolmandal veerandil lausa 38 punkti peale ja kuigi Clippers tegi Kawhi Leonardi juhtimisel seisu huvitavamaks, vormistas Heat võimsa 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41) võidu.

Heati mängijad tabasid 24 kaugviset, mis tähistab uut klubi rekordit. Norman Powell tabas kuus korda ning lõpetas 30 punktiga, viis kolmest visanud Bam Adebayo kogus 27 punkti, 14 lauapalli, kolm korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja kaks blokki. Tyler Herro ja Andrew Wiggins lisasid omalt poolt 22 silma. Clippersi resultatiivseim oli Leonard, kes viskas 19 oma 36-st punktist otsustaval veerandil.

Esmaspäeval pidi kaotusvaluga leppima ka teine Los Angelese klubi, kui Lakers jäi tasavägiselt alanud avapoolaja lõpus 14-punktilisse kaotusseisu. Lakers tõelist ohtu enam ei kujutanud ning Suns läks neljandal veerandil ka 25 punktiga juhtima, realiseerides lõpuks 125:108 (31:31, 35:21, 30:25, 29:31) võidu.

Sunsi liidriks kerkis ootamatult 33 punkti visanud Dillon Brooks, Collin Gillespie lisas 28 silma. Phoenixi liider Devin Booker mängis vaid kümme minutit, pärast mida läks tagamees kubemelihase vigastusega riietusruumi ja platsile ei naasnud. Lakersi parim oli Luka Doncic, kelle arvele jäi 38 punkti, 11 lauda ja viis resultatiivset söötu.

Teised tulemused:

Washington - Milwaukee 129:126

Indiana - Cleveland 119:135

Detroit - Atlanta 99:98

Orlando - Chicago 125:120

Brooklyn - Charlotte 116:103

Utah - Houston 133:125

Denver - Dallas 121:131