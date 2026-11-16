LeBron James tõusis kõigi aegade sööduandjate tabelis kolmandaks

76ersi resultatiivseim oli Jaylen Brown 31 punktiga, Tyrese Maxey lisas 27 punkti ja andis kuus tulemuslikku söötu. 41-aastane LeBron James tõi 15 punkti ja andis 11 korvisöötu. Neist viimasega möödus James Jason Kiddist ja tõusis kõigi aegade sööduandjate edetabelis kolmandaks – Jamesil on nüüd kirjas 12 092 korvisöötu, Kiddi number oli 12 091. Jamesist eespool on Chris Paul 12 552 sööduga ja John Stockton 15 806 sööduga.

"Ma ei osanud oodata, et midagi sellist võiksin saavutada. Aga söödud on minu jaoks olulised," sõnas James, kes on ka NBA läbi aegade suurim punktitooja. "Ja see, et minust räägitakse võrdluses meie spordiala suurkujudega."

Pacersi parim oli Pascal Siakam 31 punktiga.

Los Angeles Lakers pikendas võiduseeria kaheksamänguliseks, alistades võõrsil 131:123 Phoenix Sunsi. Luka Doncic tõi Lakersile 43 punkti ja andis üheksa tulemuslikku söötu, Quentin Grimes lisas 22 punkti ja võttis kuus lauapalli. Sunsi resultatiivseim oli pingilt sekkunud Collin Gillespie 26 punktiga.

Tulemused:

Philadelphia – Indiana 131:124

Phoenix – LA Lakers 123:131

LA Clippers – Charlotte 113:105

Utah – San Antonio 102:110

Boston – Dallas 131:94

Toronto – New York 108:112 la.

Washington – Houston 119:147

Milwaukee – Atlanta 106:113

Sacramento – Oklahoma City 103:125