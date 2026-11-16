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LeBron James tõusis kõigi aegade sööduandjate tabelis kolmandaks

Korvpall
LeBron James
LeBron James Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Philadelphia 76ers kodusaalis 131:124 Indiana Pacersi, võitjate ridades jõudis järjekordse tähiseni LeBron James.

76ersi resultatiivseim oli Jaylen Brown 31 punktiga, Tyrese Maxey lisas 27 punkti ja andis kuus tulemuslikku söötu. 41-aastane LeBron James tõi 15 punkti ja andis 11 korvisöötu. Neist viimasega möödus James Jason Kiddist ja tõusis kõigi aegade sööduandjate edetabelis kolmandaks – Jamesil on nüüd kirjas 12 092 korvisöötu, Kiddi number oli 12 091. Jamesist eespool on Chris Paul 12 552 sööduga ja John Stockton 15 806 sööduga.

"Ma ei osanud oodata, et midagi sellist võiksin saavutada. Aga söödud on minu jaoks olulised," sõnas James, kes on ka NBA läbi aegade suurim punktitooja. "Ja see, et minust räägitakse võrdluses meie spordiala suurkujudega."

Pacersi parim oli Pascal Siakam 31 punktiga.

Los Angeles Lakers pikendas võiduseeria kaheksamänguliseks, alistades võõrsil 131:123 Phoenix Sunsi. Luka Doncic tõi Lakersile 43 punkti ja andis üheksa tulemuslikku söötu, Quentin Grimes lisas 22 punkti ja võttis kuus lauapalli. Sunsi resultatiivseim oli pingilt sekkunud Collin Gillespie 26 punktiga.

Tulemused:

Philadelphia – Indiana 131:124
Phoenix – LA Lakers 123:131
LA Clippers – Charlotte 113:105
Utah – San Antonio 102:110
Boston – Dallas 131:94
Toronto – New York 108:112 la.
Washington – Houston 119:147
Milwaukee – Atlanta 106:113
Sacramento – Oklahoma City 103:125

Toimetaja: Maarja Värv

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