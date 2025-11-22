Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

Ralf Tribuntsov tegi laupäeval Sõle ujulas viimase kontrollstardi enne hooaja kõige tähtsamat võistlust. 50 meetrit selili läbis ta 23,16 sekundiga. Eesti rekord, millega Tribuntsov hoiab hetkel Euroopa hooaja edetabelis kuuendatndat kohta, on 25 sajandiku võrra parem.

"Eks ma lootsin ikka olla oma isiklikule võimalikult lähedal. See on mul praegu nagu nii-öelda moto olnud. Aga noh, sellega võib rahule jääda. Eks ma sellist keskmist MK-del ka hoidsin. Jõudu nagu oli. Lihtsalt natuke üle tõmblemine, aga muidu võib rahule jääda," ütles Tribuntsov ERR-ile.

Siiski võib laupäevast ujumist rekordiliseks pidada, sest Eesti basseinides pole ta varem sellist aega ujunud. "Ma ei teadnudki seda. Jah, jääme rahule," naeris Tribuntsov.

Ka Daniel Zaitsev ujus 50 liblikat kiiremini kui kunagi varem Eestis toimunud võistlustel. Euroopa hooaja edetabelis tõusis ta ajaga 22,42 kaheksandaks. Paremini tuli välja hommikune eelujumine, õhtuses finaalis jäi värskest hooaja tippmargist puudu üheksa sajandikku.

"Olen enda parima vormi suunal. See aeg hommikul tuli üllatusena, oleksin 22,6-ga juba rahul olnud. Aga kõik klappis väga hästi ja õhtul seda aega ületada oleks võit minu jaoks," sõnas Zaitsev.

Naistest ujus päeva parima tulemuse Egle Salu, kes võitis 100 meetri rinnuliujumise ajaga 1.06,95 ning oli Maria Romanjukist 22 sajandiku võrra kiirem.