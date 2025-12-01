X!

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Aleksei Vorontsov/EUL
Ujumine

Teisipäeval algavad pühapäevani kestvad lühiraja Euroopa meistrivõistlused Poolas Lublinis. Eestit esindab 14-liikmeline koondis, mille liidrid on Eneli Jefimova, Kregor Zirk ja Ralf Tribuntsov.

Viimati peeti Euroopa täiskasvanute lühiraja tiitlivõistlused Poolas 2011. aastal Szczecinis. Tänavu koguneb Aqua Lublini moodsasse ujulakompleksi 531 ujujat 45 riigist, kirjutab ujumisliit.

Starti on tulemas Euroopa paremik – olümpiavõitjad, maailmameistrid ja maailmarekordi omanikud. Kokku üritab Lublinis oma tiitlit kaitsta 31 mullust Euroopa meistrit, teiste seas ka Eneli Jefimova, valitsev Euroopa meister 100 m rinnuliujumises.

Eelujumised algavad Eesti aja järgi kell 11 ja finaalid peetakse õhtuti algusega kell 20.

EM-il osalevad Eesti sportlased ja nende individuaalalad: 

Eneli Jefimova
50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 200 m rinnuli

Kregor Zirk
400 m vabalt, 200 m vabalt, 200 m liblikat

Ralf Tribuntsov
50 m selili, 100 m selili, 50 m vabalt

Daniel Zaitsev
50 m liblikat, 100 m liblikat, 50 m vabalt

Maria Romanjuk
50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 100 m kompleksi

Egle Salu
50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 100 m kompleksi

Alex Ahtiainen
50 m vabalt, 50 m liblikat, 100 m liblikat, 100 m kompleksi

Oliver Kuulpak
200 m kompleksi, 400 m kompleksi

Siim Kesküla
50 m vabalt, 100 m vabalt, 200 m vabalt, 50 m liblikat

Mark Iltšišin
400 m vabalt, 800 m vabalt, 1500 m vabalt, 400 m kompleksi

Lars Kuljus
100 m vabalt, 200 m vabalt, 50 m selili, 100 m selili

Christopher Palvadre
50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 200 m rinnuli

Artur Tobler
100 m liblikat, 100 m kompleksi, 200 m kompleksi

Alan Smok
50 m selili, 100 m selili, 200 m selili

Võistluse käigus võib toimuda muudatusi sportlaste alades. Võistkonnad on välja pandud ka kolmes teateujumises – mehed stardivad 4×50 vaba ja kombineeritud teateujumises ning meie segavõistkonda saab stardis näha 4×50 m kombineeritud teateujumises.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

19:55

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

28.11

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

22.11

Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

22.11

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

17.11

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

16.11

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

15.11

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

14.11

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

07.11

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

29.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

27.10

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

26.10

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

sport.err.ee uudised

21:55

ETV spordisaade, 1. detsember

21:18

Endine Pärnu tagamängija aitas Soomel kodusaalis Prantsusmaad võita

20:48

VAATA OTSE | Eesti kaotas Tšehhile resultatiivse avapoolaja viie punktiga Uuendatud

20:35

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

19:55

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

18:52

Tammearu ja Tammemaa rassisid Jaapanis kümme geimi

18:18

Metsa endine klubi krooniti sel aastatuhandel esimest korda Norra meistriks

17:29

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

17:05

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

16:19

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:11

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

14:40

Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

14:01

Eesti trikitõukeratturid näitasid MM-il tugevat taset

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

11:10

Liias ja Roogsoo võitsid juunioride Euroopa karikaetapi

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo