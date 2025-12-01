Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

Teisipäeval algavad pühapäevani kestvad lühiraja Euroopa meistrivõistlused Poolas Lublinis. Eestit esindab 14-liikmeline koondis, mille liidrid on Eneli Jefimova, Kregor Zirk ja Ralf Tribuntsov.

Viimati peeti Euroopa täiskasvanute lühiraja tiitlivõistlused Poolas 2011. aastal Szczecinis. Tänavu koguneb Aqua Lublini moodsasse ujulakompleksi 531 ujujat 45 riigist, kirjutab ujumisliit.

Starti on tulemas Euroopa paremik – olümpiavõitjad, maailmameistrid ja maailmarekordi omanikud. Kokku üritab Lublinis oma tiitlit kaitsta 31 mullust Euroopa meistrit, teiste seas ka Eneli Jefimova, valitsev Euroopa meister 100 m rinnuliujumises.

Eelujumised algavad Eesti aja järgi kell 11 ja finaalid peetakse õhtuti algusega kell 20.

EM-il osalevad Eesti sportlased ja nende individuaalalad:

Eneli Jefimova

50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 200 m rinnuli

Kregor Zirk

400 m vabalt, 200 m vabalt, 200 m liblikat

Ralf Tribuntsov

50 m selili, 100 m selili, 50 m vabalt

Daniel Zaitsev

50 m liblikat, 100 m liblikat, 50 m vabalt

Maria Romanjuk

50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 100 m kompleksi

Egle Salu

50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 100 m kompleksi

Alex Ahtiainen

50 m vabalt, 50 m liblikat, 100 m liblikat, 100 m kompleksi

Oliver Kuulpak

200 m kompleksi, 400 m kompleksi

Siim Kesküla

50 m vabalt, 100 m vabalt, 200 m vabalt, 50 m liblikat

Mark Iltšišin

400 m vabalt, 800 m vabalt, 1500 m vabalt, 400 m kompleksi

Lars Kuljus

100 m vabalt, 200 m vabalt, 50 m selili, 100 m selili

Christopher Palvadre

50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 200 m rinnuli

Artur Tobler

100 m liblikat, 100 m kompleksi, 200 m kompleksi

Alan Smok

50 m selili, 100 m selili, 200 m selili

Võistluse käigus võib toimuda muudatusi sportlaste alades. Võistkonnad on välja pandud ka kolmes teateujumises – mehed stardivad 4×50 vaba ja kombineeritud teateujumises ning meie segavõistkonda saab stardis näha 4×50 m kombineeritud teateujumises.