Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i
Teisipäeval algavad pühapäevani kestvad lühiraja Euroopa meistrivõistlused Poolas Lublinis. Eestit esindab 14-liikmeline koondis, mille liidrid on Eneli Jefimova, Kregor Zirk ja Ralf Tribuntsov.
Viimati peeti Euroopa täiskasvanute lühiraja tiitlivõistlused Poolas 2011. aastal Szczecinis. Tänavu koguneb Aqua Lublini moodsasse ujulakompleksi 531 ujujat 45 riigist, kirjutab ujumisliit.
Starti on tulemas Euroopa paremik – olümpiavõitjad, maailmameistrid ja maailmarekordi omanikud. Kokku üritab Lublinis oma tiitlit kaitsta 31 mullust Euroopa meistrit, teiste seas ka Eneli Jefimova, valitsev Euroopa meister 100 m rinnuliujumises.
Eelujumised algavad Eesti aja järgi kell 11 ja finaalid peetakse õhtuti algusega kell 20.
EM-il osalevad Eesti sportlased ja nende individuaalalad:
Eneli Jefimova
50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 200 m rinnuli
Kregor Zirk
400 m vabalt, 200 m vabalt, 200 m liblikat
Ralf Tribuntsov
50 m selili, 100 m selili, 50 m vabalt
Daniel Zaitsev
50 m liblikat, 100 m liblikat, 50 m vabalt
Maria Romanjuk
50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 100 m kompleksi
Egle Salu
50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 100 m kompleksi
Alex Ahtiainen
50 m vabalt, 50 m liblikat, 100 m liblikat, 100 m kompleksi
Oliver Kuulpak
200 m kompleksi, 400 m kompleksi
Siim Kesküla
50 m vabalt, 100 m vabalt, 200 m vabalt, 50 m liblikat
Mark Iltšišin
400 m vabalt, 800 m vabalt, 1500 m vabalt, 400 m kompleksi
Lars Kuljus
100 m vabalt, 200 m vabalt, 50 m selili, 100 m selili
Christopher Palvadre
50 m rinnuli, 100 m rinnuli, 200 m rinnuli
Artur Tobler
100 m liblikat, 100 m kompleksi, 200 m kompleksi
Alan Smok
50 m selili, 100 m selili, 200 m selili
Võistluse käigus võib toimuda muudatusi sportlaste alades. Võistkonnad on välja pandud ka kolmes teateujumises – mehed stardivad 4×50 vaba ja kombineeritud teateujumises ning meie segavõistkonda saab stardis näha 4×50 m kombineeritud teateujumises.
Toimetaja: Anders Nõmm