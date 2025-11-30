Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

Mullu lühiraja MM-i järel aja maha võtnud Kregor Zirk tegi esimese võistlusstardi oktoobris. Vahepealsel ajal end siiski sportlikult veidi liigutanud Zirk tunneb nüüd lühiraja EM-i eel endas taas sädet tekkimas.

"Minu jaoks läks paus väga hästi. Eks oli natukene teadmatust, kuidas see võiks minna ja eriti see, kuidas tagasitulek on, aga ma olen enda ootused väga madalad hoidnud, et kui läheb paremini ootustest, siis on ju väga hästi. Tõesti oli väga tore sellest rutiinist ja ujumismaailmast korraks eemale astuda ja värskemana ja eredama leegiga minu sees tagasi tulla," selgitas Zirk.

Tavaliselt palju välismaal treeningbasseinides aega veetnud Zirk valmistus seekordseks lühiraja EM-iks kodumaal, et olla perele lähemal. Koostöö kanadalasest treeneri Tom Rushtoniga sujub hästi ka distantsilt.

"Minu jaoks oli Eestis oluline, et mul oleks treener ja ujumisrada. Mul olid need kaks asja olemas. Kavad tulid kõik treenerilt Tom Rushtonilt, eks me oleme harjunud ka seda koostööd nii tegema, siin juba viis-kuus aastat. Siiamaani see on ilmselgelt tulemusi toonud ja ei olnud põhjust pabistamiseks," märkis Zirk.

Zirgi sõnul on ta eesootaval EM-il võimeline ujuma isiklike rekordite lähedale, kuid liiga suurt kaalu ta eesootavale võistlusele ei pane, sest pikem eesmärk on ikkagi kolme aasta pärast toimub olümpia.

"Praeguse stardinimekirja järgi on Euroopa paremad kohal ja konkurents minu põhialal (200 meetri liblikujumine - ERR) on läbi aegade kõige tugevam. Selles suhtes nagu ikka – proovin endast anda maksimumi ja eks lühirada ole hästi tehniline, seal on oluline, et pöörded ja väiksed asjad klapiksid," sõnas Zirk.

Meeste 200 meetri liblikujumine on EM-il kavas laupäeval.