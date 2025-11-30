X!

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

Ujumine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Ujumine

Teisipäeval Poolas Lublinis algavatel ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel naaseb Kregor Zirk aasta pikkuse pausi järel taas tiitlivõistluste karusselli. Paus värskendas vaimu, aga ka füüsiliselt on vorm Zirgi sõnul hea.

Mullu lühiraja MM-i järel aja maha võtnud Kregor Zirk tegi esimese võistlusstardi oktoobris. Vahepealsel ajal end siiski sportlikult veidi liigutanud Zirk tunneb nüüd lühiraja EM-i eel endas taas sädet tekkimas.

"Minu jaoks läks paus väga hästi. Eks oli natukene teadmatust, kuidas see võiks minna ja eriti see, kuidas tagasitulek on, aga ma olen enda ootused väga madalad hoidnud, et kui läheb paremini ootustest, siis on ju väga hästi. Tõesti oli väga tore sellest rutiinist ja ujumismaailmast korraks eemale astuda ja värskemana ja eredama leegiga minu sees tagasi tulla," selgitas Zirk.

Tavaliselt palju välismaal treeningbasseinides aega veetnud Zirk valmistus seekordseks lühiraja EM-iks kodumaal, et olla perele lähemal. Koostöö kanadalasest treeneri Tom Rushtoniga sujub hästi ka distantsilt.

"Minu jaoks oli Eestis oluline, et mul oleks treener ja ujumisrada. Mul olid need kaks asja olemas. Kavad tulid kõik treenerilt Tom Rushtonilt, eks me oleme harjunud ka seda koostööd nii tegema, siin juba viis-kuus aastat. Siiamaani see on ilmselgelt tulemusi toonud ja ei olnud põhjust pabistamiseks," märkis Zirk.

Zirgi sõnul on ta eesootaval EM-il võimeline ujuma isiklike rekordite lähedale, kuid liiga suurt kaalu ta eesootavale võistlusele ei pane, sest pikem eesmärk on ikkagi kolme aasta pärast toimub olümpia.

"Praeguse stardinimekirja järgi on Euroopa paremad kohal ja konkurents minu põhialal (200 meetri liblikujumine - ERR) on läbi aegade kõige tugevam. Selles suhtes nagu ikka – proovin endast anda maksimumi ja eks lühirada ole hästi tehniline, seal on oluline, et pöörded ja väiksed asjad klapiksid," sõnas Zirk.

Meeste 200 meetri liblikujumine on EM-il kavas laupäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ujumisuudised

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

28.11

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

22.11

Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

22.11

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

17.11

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

16.11

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

15.11

Tribuntsov uuendas teist päeva järjest Eesti rekordit

14.11

Tribuntsov parandas jälle Eesti rekordit

07.11

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

01.11

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

29.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

27.10

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

26.10

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

25.10

Tribuntsov pääses Torontos kuuendana finaali

sport.err.ee uudised

30.11

Shiffrin võitis MK-sarjas neljanda slaalomi järjest

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

30.11

ETV spordisaade, 30. november

30.11

Olümpialootused Kaldvee ja Lill: seis ei ole nii halb kui numbrid näitavad

30.11

Eesti pälvis rühmvõimlemise MM-il riikide arvestuses pronksmedali

30.11

Kümne mehega Chelsea võitles Arsenalilt välja viigipunkti

30.11

Tartu Bigbank kerkis Balti liigas liidrikohale

30.11

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

30.11

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

30.11

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

30.11

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

30.11

Rannula: Tšehhi mängib teistsugust kaitset kui Sloveenia

30.11

Suusahüppajad ei pääsenud pühapäeval võistlema

30.11

Audentese SG lõpetas Balti liiga nädalavahetuse kaotusega

30.11

Zahkna: küll meil ükskord kõik klapib ka

30.11

Eesti tennise tulevikulootus võitis Prantsusmaal J100 turniiri

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

30.11

Ilves: minu hüppevorm ei ole kindlasti nii kehv, kui võis tunduda

30.11

Rootsi jalgpallihooaeg lõppes kaosega: see on must päev

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo