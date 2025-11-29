X!

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

Ujumine
Järgmisel nädalal toimuvad Poolas ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlused. Eneli Jefimova läheb starti tiitlikaitsjana ja hooaja edetabeli esinumbrina.

100 meetri rinnuliujumise valitsev Euroopa meister tuli Ameerikast mõneks päevaks Eestisse ja treenis laupäeval varahommikul Sõle ujulas. Euroopa hooaja edetabelit juhib Jefimova oktoobri keskel MK-etapil ujutud ajaga. Pärast seda on ta teinud kolm võistlust jardibasseinis.

"Ma tegelikult ei ole niipalju võistelnud, kui ma esialgu oleks arvanud. Aga ma võistlesin viimati nädal aega tagasi jardibasseinis ja mul seal läks täiesti okeilt," lausus ta ERR-ile.

"Ja ettevalmistus on sujunud päris hästi. Olid ka mõned tagasilöögid kindlasti. Nagu teada, siis ma jään päris tihti haigeks. Korraks jäin haigeks, aga õnneks see väga trenni ei seganud."

Kui augustikuus Ameerikasse õppima minnes sai läbi Jefimova koostöö kauaaegse treeneriga, siis laupäeval oli Henry Hein stopperiga basseini ääres.

"Tunne oli väga hea. Kuna sportlane ujus kiiresti ka, siis on alati hea basseini ääre peal olla," lausus Hein. "Väga mõnus oli vahelduseks jälle siukest igapäevast treeneritööd teha."

Jefimova: "Tore oli niimoodi rääkida, kuidas läinud on ja nii. Sain ka temalt mingisuguse tagasiside, kuna ta ei ole mind kolm kuud näinud ujumas. Ütles ka, mis mul muutunud on, mis on paremaks saanud ja nii edasi."

Treeneri sõnul ujus Jefimova tänasel treeningul parimate päevade aegu.

"Me tegime 100 meetri kokkuujumist, mis tähendab, et ma teen 50 stardist, siis kümme sekundit pausi ja siis teine 50," kirjeldas Jefimova. "Ja me oleme seda päris palju teinud enne võistlusi ja see on täiesti tavaline protseduur meil."

"Nii pikas kui ka lühikeses oleme seda teinud. Ja tänane nii-öelda test läks hästi ja ma olen väga positiivne selles mõttes, kuidas see täna läks."

Hein usub, et 100 meetris läheb Jefimova tiitlit kaitsma. "Ei näe põhjust, miks see teisiti peaks olema. Ta on lühirajal ikkagi viimased kolm aastat väga hästi ujunud. Ja ma arvan, et see aasta ei ole mingi erand."

Toimetaja: Siim Boikov

