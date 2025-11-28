VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

Eesti korvpallikoondis alustas reedel uut MM-valiksarja ning pälvis võõrsil Sloveenia üle uskumatu võidu, kui skooris 12 sekundiga viis punkti, millest viimased kolm tulid Kristian Kullamäe kaugviskest.

Eesti läks kolmandal veerandil kohtumist juhtima 11 punktiga, aga kodupubliku ees mänginud sloveenid võitlesid end südikalt kaotusseisust välja ja läksid kuus sekundit enne mängu lõppu kahega juhtima. Henri Drell viis mängu aga lisaajale.

Eesti jäi ka lisaminutitel keerulisse olukorda, kui 18 sekundit enne mängu lõppu vaatas tabloolt vastu 89:93 kaotusseis. Ületamatuks see siiski ei kujunenud.