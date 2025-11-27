X!

VIDEO | Tänak võttis kõrvalistmele jalgpalli Euroopa meistri

Danilo Pereira ja Ott Tänak
Danilo Pereira ja Ott Tänak Autor/allikas: Empower Sports
Eesti rallisõitja Ott Tänak tegi Saudi Araabia maailmameistrivõistluste etapi eel lõbusõitu Portugali jalgpallur Danilo Pereirale.

Autoralli MM-etappide šõuprogrammi osaks on meelelahutus, kus sarjas osalev piloot võtab kõrvalistmele tuntud isiku mõne teise eluala pealt.

Saudi Araabia etapi eel oli kohustus Tänakul ja tema kõrval sai rallisõidust maitse suhu kohaliku Al Ittihadi klubi jalgpallur Danilo.

"Mulle meeldis see, see oli nii lõbus," olid 34-aastase endise Portugali koondislase emotsioonid pärast väikest sõiduringi ja omavahelist meenetevahetust. "Ma ei usu, et olen kunagi varem elus nii elevil olnud."

"Ma ei oodanud sellist põnevust - see oli väga intensiivne. Ott oli imeline ja oli privileeg jagada autot maailmameistriga."

Danilo on mänginud Portugali koondise eest kokku 74 korda ja löönud kaks väravat. Ta kuulus ka 2016. aastal Euroopa meistriks tulnud koosseisu. Kuni eelmise aastani pallis ta Prantsusmaa suurklubis Pariisi Saint-Germain ja kuulus varem ka FC Porto ridadesse.

