Tänak: meil on kiirust juurde vaja

Autoralli
Ott Tänak.
Ott Tänak.
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Saudi Araabias hoiavad Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai) neljapäeva õhtuks kokkuvõttes neljandat kohta.

Päeva jooksul auto kehva tasakaalu üle kurtnud Tänak võitis neljapäeval ühe kiiruskatse ja lõpetas esikolmikus veel kahel katsel.

Kokkuvõttes kolmandal kohal olev Martinš Sesks (Ford) edestab Tänakut vaid 6,8 sekundiga, aga eestlasele hingab kuklasse tiimikaaslane Thierry Neuville, kes jääb maha 1,2 sekundiga.

"Täna oli kõige olulisem ellu jääda ja puhtalt läbi tulla. Saime sellega hakkama, nii et üldpildis läks hästi. Olen väga õnnelik, et suurt õnnetust ei juhtunud," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Loodetavasti oleme tänasest võistluspäevast piisavalt õppinud ja saame auto tunnetust veidi parandada. Konkurents püsib tihe, nii et kõik on võimalik, aga meil on kiirust juurde vaja," lisas ta.

Reedesele võistluspäevale läheb üldliidrina vastu Tänaku tiimikaaslane Adrien Fourmaux, kelle edu Sami Pajari (Toyota) ja Sesksi ees on vastavalt 6 ja 6,9 sekundit.

"Võin tänasega rahule jääda. Alati saab rohkem pingutada, aga kuna pidime tasakaalu leidma surumise ja rehvide säästmise vahel, siis saime päris hästi hakkama," sõnas Fourmaux. "Täna oleme liidrid, kuid vahed on väikesed. Otsustatud ei ole veel midagi. Homme on kõik kiiruskatsed profiililt väga erinevad, õnneks on ka sarnasusi tänaste katsetega. Eks näis, mida homne päev toob."

Reedene rallipäev algab kell 7.26. ERR-i spordiportaal kajastab kogu ralli käiku otseblogis.

Toimetaja: Henrik Laever

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

