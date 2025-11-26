Tänak sai Saudi Araabia testikatsel viienda koha

Sel nädalavahetusel tõmmatakse joon alla autoralli MM-sarja hooajale, kui esmakordselt võõrustab MM-rallit Saudi Araabia. Testikatsel oli kiireim Kalle Rovanperä (Toyota), Ott Tänak (Hyundai) sõitis välja viienda aja.

Tänak sai esimesel läbimisel kirja aja 3.06,2, kuid lihvis teisel läbimisel seda 1,8 sekundi võrra ning pälvis kokkuvõttes ajaga 3.03,4 viienda koha.

Kõrbes oli kiireim Rovanperä, kelle ajaks jäi 3.01,0. Talle järgnesid tiimikaaslased Takamoto Katsuta (3.01,5) ning Elfyn Evans (3.02,0), Tänaku ja esikolmiku vahele mahtus veel Adrien Fourmaux (Hyundai; 3.03,2).

"Testikatse on üks paremaid katseid, mis siin läbime. Ülejäänud katsed on väga suur väljakutse. Tee on väga kivine ning liiva täis, saame mitu üllatust," ütles vähemalt mõneks ajaks viimast sõitu tegev Tänak.

"Meie hooaeg on olnud keskmine või veidi alla selle. Hooaja alguses olime paremad, korra läksime tiitliheitlust ka juhtima. Me sattusime lihtsalt liiga tihti jamadesse ja langesime konkurentsist. Aga andsime endast parima," lisas eestlane. "Kreeka võit, mis on meie hooaja ainus, on parim mälestus. Vähemalt tõime ühe võidu koju."

Eestlasele järgnesid omakorda Sami Pajari (Toyota; 3.03,4), Martinš Sesks (M-Sport; 3.03,4), Thierry Neuville (Hyundai; 3.03,6), Sebastien Ogier (Toyota 3.04,5) ja Josh McErlean (M-Sport; 3.05,0).

Robert Virves (Škoda) pälvis Rally2 autode seas ajaga 3.16,2 seitsmenda koha, kiireim oli ei keegi muu kui WRC2 MM-tiitli juba kindlustanud Oliver Solberg (Toyota), kes sai ajaks 3.11,5.

Saudi Araabia ralli esimene kiiruskatse algab õhtul kell 19.35, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.