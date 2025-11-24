X!

Viljandi Metall napsas Rae Spordikoolilt punkti

Võrkpall
Rae Spordikool/VIASTON
Rae Spordikool/VIASTON Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Võrkpalli Naiste meistriliigas võttis pühapäeval raske 3:2 võidu Rae Spordikool/Viaston, alistades Viljandi Metalli ning asus liigat juhtima.

Kodusaalis mänginud Viljandi Metall alustas mängu võimsalt ning võitis avageimi mäekõrguse eduga. Kuigi teises geimis suutis Rae Spordikool/VIASTON kosuda ja Viljandile rohkem vastupanu osutada, asusid viljandlannad kahe geimi järel mängu 2:0 juhtima. Järgmised kolm geimi kuulusid aga Rae esindusele, võttes kokkuvõttes 3:2 (14:25, 21:25, 25:16, 25:19, 15:11) võidu, vahendab Volley.ee.

Rae Spordikool/VIASTON-i vastuvõtt oli 35 protsenti, punktiga lõppesid 32 protsenti rünnakutest. Blokist teeniti 17 punkti, neist suisa seitse pani Liis Kiviloo. Võitjate ridades kujunes suurimaks punktikütiks Nette Peit, tuues 21 punkti (+15), napilt väiksema panuse andsid Kristel Allorg 20 punkti (+12) ja Silvia Pertens 19 punktiga (+9).

Viljandi Metalli vastuvõtt oli Rae naiskonnast parem kümne protsendipunktivõrra ehk 45 protsenti, rünnakuid lahendati 29-protsendiliselt. Viljandi naiskonna edukaim ründaja oli Erle Püvi, kes kogus 20 punkti (+11). 15 punkti (+10) lisas Kelly Metsamärt, 11 punkti Kaisa Rei (+6).

Võit tõstis Rae Spordikool/Viastoni naiste Meistriliigas kümne punktiga esimeseks. Sama palju punkte on kogunud ka Tartu Ülikool/Bigbank ning Audentese SG, kellest viimasel on mängitud kuus mängu ehk kaks enam kui Rae ja Tartu naiskonnal. Viljandi Metall hoiab kuue punktiga neljandat kohta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

