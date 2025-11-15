ATP finaalturniiril sai paika viimane poolfinalist

Esimeses setis korra vastase pallingu murdnud Auger-Aliassime oli teises setis kiires lõppmängus 3:4 taga, kuid lõpetas kohtumise nelja punktivõiduga järjest.

Tegemist oli üsna võrdsete heitlusega, kus kahepeale teeniti 11 murdepalli - Auger-Aliassime seitse ja Zverev neli -, aga neist realiseeriti vaid üks, millega avaseti kümnendas geimis sai hakkama kanadalane.

See tähendas, et kaks võitu teeninud Auger-Aliassime sai B-grupist Jannik Sinneri (3-0) järel teisena edasi ning Zverev (1-2) ja ameeriklane Ben Shelton (0-3) jäid välja.

ATP finaalturniiri poolfinaalides kohtuvad laupäeval seega Carlos Alcaraz (Hispaania) - Felix Auger-Aliassime (kanada) ning Jannik Sinner (Itaalia) - Alex de Minaur (Austraalia).