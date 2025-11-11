X!

Ferrari boss kritiseeris Hamiltoni ja Leclerci

Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Ferrari nõukogu esimees John Elkann kritiseeris vormelitiimi piloote Lewis Hamiltoni ja Charles Leclerci, soovitades neil vähem rääkida ja keskenduda rohkem sõitmisele.

Ferrari vormelitiimi esitus nädalavahetusel toimunud Brasiilia GP-l läks totaalselt aia taha – Leclerc pidi põhisõidus kokkupõrke tõttu katkestama viiendal ringil ja Hamilton, kes sattus kokkupõrkesse juba avaringil, pidas vastu 37. ringini. Ferrari jäi seega põhisõidus punktideta ning langes konstruktorite punktiarvestuses neljandale kohale.

Hamilton tõdes keerulise nädalavahetuse järel, et tema esimene hooaeg Ferraris on olnud "õudusunenägu." Leclerc tunnistas ühismeedias avaldatud postituses, et Sao Paulos oli "väga raske".

Vormelipilootide väljaütlemised ei meeldinud Elkannile, kelle arvates on tiimi mehaanikud ja insenerid teinud head tööd, kuid sõitjad ei ole suutnud masinast välja pigistada maksimumi.

"Brasiilia GP oli suur pettumus. Kui vaadata hooaega tervikuna, siis meie inseneride töö on vilja kandnud – auto on kahtlemata parem. Kuid kui vaadata teisi tegureid, siis need ei ole olnud tasemel. Meil on piloodid, kes peavad keskenduma rohkem sõitmisele ja vähem rääkimisele, sest ees on mitu tähtsat võistlust ning konstruktorite arvestuses teise koha saavutamine ei ole sugugi võimatu ülesanne," rääkis Elkann Roomas toimunud üritusel.

Elkann vihjas, et vormelitiim peaks õppust võtma WEC kestvussõidusarjast, kus Ferrari teenis hooaja kokkuvõttes esikoha nii sõitjate kui ka konstruktorite arvestuses. "WEC-s mõlema tiitli võitmine näitas, et kui Ferrari on ühtne, siis tulevad ka suurepärased tulemused."

Ferrari vormelitiimil on suure bossi nõudmiste rahuldamiseks aega veel kolm etappi. Konstruktorite arvestuses kaotatakse Mercedesele 36 ja Red Bullile nelja punktiga. Järgmine MM-etapp toimub ülejärgmisel nädalavahetusel USA-s Las Vegases.

Toimetaja: Henrik Laever

