VIDEOD | Sprint pakkus draamat, Norris võitis ja suurendas edu

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Brasiilias võitis laupäevase sprindi Lando Norris (McLaren), kes edestas 0,845 sekundiga itaallast Kimi Antonellit (Mercedes) ja kasvatas nõnda üldedu.

Parimalt stardikohalt teele läinud Norris tõi kuuendal ringil oma manöövriga ühele äärekivile vett, mis muutis selle libedaks ja seetõttu sõitsid koguni kolm meest teelt välja.

Nende hulka kuulus ka peamine tiitlirivaal ehk tiimikaaslane Oscar Piastril, kel tuli katkestada. Samuti jäi tee äärde Alpine'i sõitja Franco Colapinto, kuid Nico Hülkenberg pääses räsitud masinaga siiski jätkama.

Kohtunikud otsustasid aga sõidu peatada ja anda uuesti lähte mõne aja pärast lendstardist. Esikolmik säilitas oma kohad: Norrise ja talle survet avaldanud Antonelli järel lõpetas kolmandana George Russell (Mercedes; +2,318), kes edestas kuuendalt kohalt startinud Max Verstappenit (Red Bull; +4,423).

Kaheksa hulka ehk punktidele mahtusid ka Charles Leclerc (Ferrari; +16,483), Fernando Alonso (Aston Martin; +18,306), Lewis Hamilton (Ferrari; +18,603) ja Pierre Gasly (Alpine; +19,366).

Viimasel ringil sõitis teelt välja ja tegi kõva matsu ka Gabriel Bortoleto, kuid Kick Sauberi piloot viga ei saanud.

That was a big crash



Huge relief to know Gabi is all right

Norrise edu Piastri ees kasvas tänu sprindile nüüd üheksale punktile, aga juba pühapäeval on mängus veel suuremad panused, sest Interlagose ringrajal peetakse ka GP-sõit. Verstappen stardib sellele 39-punktises kaotusseisus võrdluses britiga.