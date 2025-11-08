X!

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

Tennis
Novak Djokovic
Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Endine maailma esireket Novak Djokovic (ATP 5.) alistas Ateenas toimunud ATP 250 kategooria tenniseturniiri finaalis kolm tundi kestnud heitluse järel Lorenzo Musetti (ATP 9.) 4:6, 6:3, 7:5.

Kui kahes esimeses setis piisas kummalegi ühest servimurdest, siis kolmandas läks serblane kahel korral murdega juhtima ja sai seisul 5:4 matši võidule servida.

Kohtumise peale kümme ässa löönud Musetti suutis seisu küll tasakaalustada, aga kaotas kohe uuesti oma servigeimi ja Djokovic vormistas turniiri võidu kuiva geimiga.

Sellega kadus 23-aastasel Musettil matemaatiline šanss ATP aastalõputurniirile jõuda, aga kuna Djokovic teatas pärast matši finaalturniirist loobumisest, saab itaallane kodusele jõuproovile siiski peale.

Tennise meeste aastalõputurniir leiab aset 9.-16. novembril Torinos. Pärast Djokovici loobumist pääseb Musetti samasse alagruppi Carlos Alcarazi, Taylor Fritzi ja Alex De Minauriga.

Tegemist on Jimmy Connorsi nime kandva alagrupiga ja teises algrupis ehk Björn Borgi grupis mängivad Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton ja Felix Auger-Aliassime.

Tiitlit kaitseb Sinner.

Toimetaja: Siim Boikov

