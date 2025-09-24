X!

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

Võrkpall
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Võrkpall

Pikaaegne Eesti võrkpallinaiskonna sidemängija Julija Mõnnakmäe rääkis ETV spordisaates, miks ta pani kahe-aastase vahe järel võistlusvormi taas selga. Nädalavahetusel võitis ta Rae Spordikool/Viastoniga esmakordselt välja mängitud naiste Balti superkarika.

Mis oli see motivaator, mis sundis sind uuesti väljakule tulema?

Selles otsuses oli väga palju faktoreid. Üks oli see, et kui Rae helistas mulle, siis ma ütlesin, et kui minu abi on vaja, siis ma tulen appi. Teine oli igatsus võrkpalli vastu ja nende emotsioonide vastu, mida spordist saab. Kolmas põhjus oli muidugi see, et Raes mängivad minu endised võistkonnakaaslased, kellega koos tahaks ühe hooaja veel lustida.

Üks hooaeg, kas see tähendab, et pürgid uuesti rahvuskoondisesse?

Proovime selle esimese hooajaga hakkama saada. Vaatame, kuidas vorm ja tervis järele jõuavad. Ma ei ütle midagi, sest ma arvasin, et ma ei tule tagasi. Aga rahvuskoondis ei ole hetkel eesmärk.

Sa võitsid uue klubiga kohe Balti superkarika. Kas vorm pole kadunud?

Ütleme nii, et vorm on kõikuv. Võistkonnana läks meid hästi. Meie võistkond on ikkagi niimoodi komplekteeritud, et me võitleks suurte tiitlite eest ja see superkarikas läks nii nagu pidigi minema.

Rae naiskonnal sügavust jagub. Millise koormusega sa mängima hakkad?

Hetkel on niimoodi, et pean tööga klapitama, aga töö on ikkagi prioriteet. Mitte ainult minul, vaid ka teistel Rae vanematel mängijatel. Võimalikult palju üritame ikkagi olla mängudel kohal. Tööpäeva sees on seda raske teha.

Ja Rae peamise konkurendi TalTechi juures käid sa tööl?

Just nii. Olen praegu TalTechi AI projektijuht ehk siis töötan TalTechis, aga mängin Rae eest.

Viimasena, mis on uue hooaja eesmärk sinu jaoks?

Kindlasti võin välja öelda, et sellise võistkonna nagu Rae juures on eesmärk ikkagi suurte tiitlite kogumine. Isiklik eesmärk on anda oma teadmisi noortele ja toetada neid. Ma arvan, et see ei ole ainult minu eesmärk, vaid ka kõikide teiste Rae vanemate mängijate oma.

Head toetamist ja edukat mängu!

***

Rae alustab uut hooaega Balti liigas 4. oktoobril, kui kodusaalis võõrustatakse Kaunase VDU-d. Balti liigas osalevad sel hooajal veel Eestist TÜ/Bigbank ja Audentes SG/NK, Lätist RSU/MSG, Riia Võrkpallikool/LU ja VK Jelgava ning Leedust VDU ja Jonavos Aušrine.

Toimetaja: Henrik Laever

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

