Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna

Rae Spordikool võitis teisipäeval klubi ajaloo esimese euromängu, kui kodupubliku ees alistati Põhja-Makedoonia klubi Skopje Rabotnicki kolm-null. Ka teine mäng toimus koduväljakul ning Rae kaotas küll esimese geimi, aga võitis järgmised kaks ning kindlustas sellega juba edasipääsu.

"Olen väga rahul meie ettevalmistuse, meie keskendumisega. Teadsime, et sealt tuleb raske mäng ja esimene geim oligi sisseelamine," ütles peatreener Tatrik. "Vastasel õnnestus praktiliselt kõik, mis nad ette võtsid - serv oli väga ohtlik, vastuvõtt oli käes ja pigem olime meie kompavamad."

Rae kaotas küll viimased kaks geimi ning korduskohtumise kokkuvõttes kaks-kolm, aga pidi ka mängima ilma põhisidemängija Julija Mõnnakmäeta, kes murdis esimeses mängus käes luu, aga mängis sellegipoolest kohtumise lõpuni. 19-aastane Liis-Marii Villem sai kolmapäeva hommikul teada, et peab täitma Mõnnakmäe rolli ja peatreeneri sõnul sai Viljar Loori lapselaps selle ülesandega hakkama.

"Ma ei ütleks, et esimene geim sidemängija taga oli, sidemängija oli super täna. Liisu vedas välja ja olen temaga väga rahul," ütles Tatrik. "Ma selles ei kahelnudki, ta on olnud väljakul ja valmis mängima, ta on pikalt võrkpalli juures olnud."

Korduskohtumises kerkisid esile ka nurgaründajad Silvia Pertens ja Nette Peit. "Nad tegid oma töö ära perfetktselt. Vastuvõtt oli meie kõige suurem mure ja vastuvõtuosakond sai väga hästi hakkama, sealt oli Liisul hea edasi minna ja tõsta," rääkis peatreener.

Kui Rae oli edasipääsu kindlustanud, said täismaja ees mänguaega ka naiskonna noormängijad. "Ma unistasin sellest, et nad saavad mängida. Sellise publiku ees, nad on teinud samamoodi palju tööd kui põhikoosseis, nad väärisid neid kahte geimi. Esimene geim ei pidanud pettuma, teine geim oleks võinud parem olla ja rohkem punkte saada," ütles juhendaja.

Rae Spordikool/Viaston saab eurosarjas veel vähemalt ühe kodumängu, kui 25. või 26. novembril minnakse 1/16-finaalis vastamisi Praha Olympi naiskonnaga. "Usun, et Praha tuleb ka mõnus vastane meile. Eks hakkame nüüd kodutööd tegema ja natuke paremini ette valmistama kui saime Skopje vastu, loodame saada rohkem materjali," ütles treener.