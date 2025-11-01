Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

50 m vabaltujumises saavutas Rattur kuuenda koha ajaga 39,33. Kokku võitis Rattur EM-ilt neli medalit: kulla nii 50 m kui 100 m rinnuliujumises (mõlemal alal uus Euroopa rekord ja seenioride maailmarekord), 200 m rinnuliujumises hõbeda ning 100 m kompleksujumises pronksi.

"Keira tulemused nendelt võistlustelt olid väga head. Põhidistantside eesmärgid said täidetud ning positiivselt üllatasid ka kõrvalaladel saavutatud tulemused. Keira medalid ja rekordid näitavad, et ta kuulub Euroopa parimate ujujate hulka," tõdes treener Eili Paap.

Kaspar Paul Loik sai 100 m kompleksujumises kümnenda (1.32,71) ning Eric Tött 50 m vabaltujumises üheksanda koha (34,42). Reedel osalesid nii Tött kui Loik 200 m seliliujumises, ent ei saanud tulemust kirja, sest mõlemad diskvalifitseeriti tehnilise vea tõttu. Tött pidi võistluse pooleli jätma eelujumises ning Loik finaalis, seejuures sai ta eelujumises kolmanda aja 3.08,99.

Treener Mark Sovtsa: "Tore võistlus! Poisid olid väga tublid! Kaspar ujus mitu head isiklikku rekordit, kuigi seekord saatis teda veidi ebaõnn, mis ei lasknud tal näidata oma täielikku potentsiaali. Eric ujus samuti väga hästi – pääses mitmesse finaali ja parandas oma ülesandmise aegu, mis näitab, et liigume õiges suunas."