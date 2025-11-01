X!

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

Ujumine
Keira Rattur
Keira Rattur
Ujumine

Portugalis Albufeiras lõppenud Euroopa lahtistel meistrivõistlustel ujumises Downi sündroomiga sportlastele (DSISO) võitis Keira Rattur laupäeval oma neljanda medali, saades 100 m kompleksujumises kolmanda koha uue isikliku rekordiga 1.40,51.

50 m vabaltujumises saavutas Rattur kuuenda koha ajaga 39,33. Kokku võitis Rattur EM-ilt neli medalit: kulla nii 50 m kui 100 m rinnuliujumises (mõlemal alal uus Euroopa rekord ja seenioride maailmarekord), 200 m rinnuliujumises hõbeda ning 100 m kompleksujumises pronksi.

"Keira tulemused nendelt võistlustelt olid väga head. Põhidistantside eesmärgid said täidetud ning positiivselt üllatasid ka kõrvalaladel saavutatud tulemused. Keira medalid ja rekordid näitavad, et ta kuulub Euroopa parimate ujujate hulka," tõdes treener Eili Paap.

Kaspar Paul Loik sai 100 m kompleksujumises kümnenda (1.32,71) ning Eric Tött 50 m vabaltujumises üheksanda koha (34,42). Reedel osalesid nii Tött kui Loik 200 m seliliujumises, ent ei saanud tulemust kirja, sest mõlemad diskvalifitseeriti tehnilise vea tõttu. Tött pidi võistluse pooleli jätma eelujumises ning Loik finaalis, seejuures sai ta eelujumises kolmanda aja 3.08,99.

Treener Mark Sovtsa: "Tore võistlus! Poisid olid väga tublid! Kaspar ujus mitu head isiklikku rekordit, kuigi seekord saatis teda veidi ebaõnn, mis ei lasknud tal näidata oma täielikku potentsiaali. Eric ujus samuti väga hästi – pääses mitmesse finaali ja parandas oma ülesandmise aegu, mis näitab, et liigume õiges suunas."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

22:47

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

29.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

27.10

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

26.10

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

25.10

Tribuntsov pääses Torontos kuuendana finaali

25.10

Kregor Zirk lõpetas Hollandis pika võistluspausi

25.10

Tribuntsov jäi Torontos esimesena pjedestaalilt välja

24.10

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

24.10

Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises

23.10

Tribuntsov lõpetab MK-sarja Torontos

21.10

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

20.10

Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

19.10

Tribuntsov: loodan, et MK valmistab mind EM-iks hästi ette

19.10

Isiklik rekord viis Tribuntsovi MK-etapi finaali

19.10

Tribuntsov oli MK-etapil olümpiavõitjate järel neljas

sport.err.ee uudised

22:47

Rattur võitis EM-il ka neljanda medali

22:16

ETV spordisaade, 1. november

21:57

Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

21:37

Sinner ei jätnud Zverevile võimalustki, finaalis on laual pilet Torinosse

21:15

Kalev/Cramo kaotas Keilale avaveerandi, aga võitis mängu 47 punktiga

20:22

Pärnu alistas Šiauliai ja kerkis liidriks, Audentes avas võiduarve

19:42

WTA finaalturniir algas Swiateki kindla võiduga

19:17

Mets ja vabalanguses St. Pauli kaotasid ka tabeli viimasele

19:00

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

18:22

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

17:48

Malaisias esikoha teeninud Alamaa tagas pääsme Ironmani MM-ile

17:29

Lajal kaotas tasavägise mängu järel endisele maailma 21. reketile

17:16

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

16:32

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

15:50

Seeman teenis karjääri neljanda turniirivõidu

14:52

India tenniselegend tõmbas 45-aastaselt karjäärile joone alla

14:14

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

13:49

Ovetškinil ei õnnestunud veel 900. väravat kirja saada

13:18

Liigatabeli lõpus virelev Genoa vallandas peatreeneri

12:47

Rahvaliiga B-tasandi tšempioniks kerkis JK Elva Seikluspark/Patmar

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo