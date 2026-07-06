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Keira Rattur võitis Virtuse Euroopa suvemängudel kuldmedali

Ujumine
Keira Rattur
Keira Rattur Autor/allikas: Amo Nadar
Ujumine

20-aastane ujuja Keira Rattur võitis Bydgoszczis toimuva Virtus Euroopa suvemängude esimesel võistluspäeval kuldmedali. Rattur oli kiireim II2 klassis 50 meetri rinnuliujumises ajaga 47,10.

Ratturi treeneri Eili Paapi sõnul näitab kuldmedal järjepideva töö olulisust. "Sel aastal oleme treeningutel keskendunud rinnuli libisemise tehnikale ning tänane tulemus kinnitab, et liigume õiges suunas. Keira tõestas taas, et kuulub maailma parimate Downi sündroomiga ujujate hulka. Olen tema saavutuse üle väga uhke," sõnas juhendaja.

Teise koha saavutas itaallanna Sabrina Chiappa ajaga 50,27 ning kolmandaks tuli Prantsusmaa ujuja Cleo Renou ajaga 51,06.

Poolas toimuvatel Virtuse Euroopa suvemängudel osaleb üle 600 intellektipuudega sportlase 21 riigist. Eestit esindavad Virtuse Euroopa suvemängudel II1 klassi ujujad Richard Leib, Nikita Korsakov, Säde Pärnoja, II2 klassi ujujad Eric Tött, Kaspar Paul Loik ja Keira Rattur ning II1 klassi ratturid Hans Teearu ja Greg-Emil Pärn.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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