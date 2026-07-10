Rattur võitis Virtuse Euroopa suvemängudel neljanda medali

Downi sündroomiga ujuja Keira Rattur oli kolmas II2 klassis ajaga 3.58,28. Esimeseks tuli Prantsusmaa ujuja Marie Graftiaux ajaga 3.54,67 ja teise koha sai Itaalia ujuja Sabrina Chiappa ajaga 3.54,86.

Rattur lõpetas Virtuse suvemängud nelja medaliga: ta võitis kuldmedali 50 meetri ja 100 meetri rinnuliujumises ning pronksmedali 50 meetri seliliujumises ja 200 meetri rinnuliujumises. "Olen medalite üle väga rõõmus," ütles võidukas Rattur.

Keira Rattur treenib spordiklubis Nord Sport Eili Paabi ja Sander Paavo juhendamisel. "Keira keskendus oma startidele hästi ja tegi korralikud ujumised. Nüüd jätkub ettevalmistus oktoobris toimuvateks maailmameistrivõistlusteks," sõnas treener Paap.

Poolas toimuvatel Virtuse Euroopa suvemängudel osales üle 600 intellektipuudega sportlase 21 riigist.