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Rattur võitis Virtuse Euroopa suvemängudel neljanda medali

Ujumine
Treener Eili Paap ja Keira Rattur nelja medaliga
Treener Eili Paap ja Keira Rattur nelja medaliga Autor/allikas: Marge Kato
Ujumine

Virtuse Euroopa suvemängude viimane võistluspäev tõi Eesti ujumisele järjekordse medali, kui Keira Rattur võitis Poolas Bydgoszczis toimunud võistlustel 200 meetri rinnuliujumises pronksmedali.

Downi sündroomiga ujuja Keira Rattur oli kolmas II2 klassis ajaga 3.58,28. Esimeseks tuli Prantsusmaa ujuja Marie Graftiaux ajaga 3.54,67 ja teise koha sai Itaalia ujuja Sabrina Chiappa ajaga 3.54,86.

Rattur lõpetas Virtuse suvemängud nelja medaliga: ta võitis kuldmedali 50 meetri ja 100 meetri rinnuliujumises ning pronksmedali 50 meetri seliliujumises ja 200 meetri rinnuliujumises. "Olen medalite üle väga rõõmus," ütles võidukas Rattur.

Keira Rattur treenib spordiklubis Nord Sport Eili Paabi ja Sander Paavo juhendamisel. "Keira keskendus oma startidele hästi ja tegi korralikud ujumised. Nüüd jätkub ettevalmistus oktoobris toimuvateks maailmameistrivõistlusteks," sõnas treener Paap.

Poolas toimuvatel Virtuse Euroopa suvemängudel osales üle 600 intellektipuudega sportlase 21 riigist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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