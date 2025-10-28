Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

Võit tuli uue Euroopa rekordiga 1.43,40, millega Rattur parandas hommikuses eelujumises püstitatud tippmarki 1.44,44. "Olen väga õnnelik. Ujusin hästi," sõnas Rattur.

"Keira oli täna enesekindel ja tegi tugeva isikliku rekordi, mis on ühtlasi ka uus Euroopa rekord. Kuld on igati teenitud," kiitis treener Eili Paap.

EM-i avapäeval saavutas Rattur 200 meetri rinnuliujumises hõbemedali. Kolmapäeval hüppab ta vette 50 meetri rinnulis.

Eric Tött sai 50 meetri liblikujumises seitsmenda (35,88), Hardi Pais 100 meetri rinnulis kaheksanda (1.42,28) ning Kaspar Paul Loik 100 meetri rinnulis üheksanda koha (1.44,12).

Loik võistleb kolmapäeval nii 200 meetri kompleksis kui ka 50 meetri rinnulis, Tött stardib 100 meetri selilis ja Pais 50 meetri rinnulis.