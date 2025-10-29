X!

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

Ujumine
Keira Rattur
Keira Rattur Autor/allikas: Amo Nadar
Ujumine

Albufeiras toimuvatel Euroopa lahtistel meistrivõistlustel ujumises Downi sündroomiga sportlastele (DSISO) võitis Keira Rattur kolmapäeval teise kuldmedali ning seda taas uue Euroopa rekordi ja seenioride maailmarekordiga.

Naiste 50 m rinnuliujumises oli võiduka Ratturi aeg 45,62, mis tähistab ühtlasi uut Euroopa rekordit ja seenioride maailmarekordit. Eelujmises kirja saadud 46,33 oli samuti mõlema rekordi vääriline.

"Andsin endast kõik - kuldmedal ja uus rekord teevad rõõmsaks," kinnitas Rattur. "Keira ujus hommikul uue Euroopa rekordi, kuid ütles, et varu jäi sisse. See andis aimu, et õhtul võib sündida veel uus rekord. Keira tõestas taas, et on Euroopa parim Downi sündroomiga ujuja," tõdes treener Eili Paap.

Teisipäeval võitis Rattur 100 m rinnuliujumises kuldmedali samuti Euroopa rekordi ja seenioride maailmarekordiga ning esmaspäeval 200 m rinnuliujumises hõbeda.

Eric Tött sai 100 m seliliujumises neljanda koha, tema aeg oli 1.29,23. Kaspar Paul Loik oli 200 m kompleksujumises seitsmes (3.18,06) ning Hardi Pais 50 m rinnuliujumises kaheksas (46,11). Loik osales ka 50 m rinnuliujumises ning sai 15. koha (48,10).

Neljapäev on eestlastel puhkepäev, järgmised stardid ootavad ees reedel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

19:52

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

27.10

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

26.10

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

25.10

Tribuntsov pääses Torontos kuuendana finaali

25.10

Kregor Zirk lõpetas Hollandis pika võistluspausi

25.10

Tribuntsov jäi Torontos esimesena pjedestaalilt välja

24.10

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

24.10

Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises

23.10

Tribuntsov lõpetab MK-sarja Torontos

21.10

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

20.10

Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

19.10

Tribuntsov: loodan, et MK valmistab mind EM-iks hästi ette

19.10

Isiklik rekord viis Tribuntsovi MK-etapi finaali

19.10

Tribuntsov oli MK-etapil olümpiavõitjate järel neljas

18.10

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali

sport.err.ee uudised

23:16

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

22:49

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

22:41

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

22:30

ETV spordisaade, 29. oktoober

22:12

Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

21:46

Selver alistas Balti liigas Võru ja möödus neist ka tabelis

21:10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

21:00

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

20:53

Flora alistas Levadia ja jõudis karikasarjas veerandfinaali

19:52

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

19:16

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

18:12

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

16:59

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

16:17

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

15:44

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

15:15

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

14:54

100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo