Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

Albufeiras toimuvatel Euroopa lahtistel meistrivõistlustel ujumises Downi sündroomiga sportlastele (DSISO) võitis Keira Rattur kolmapäeval teise kuldmedali ning seda taas uue Euroopa rekordi ja seenioride maailmarekordiga.

Naiste 50 m rinnuliujumises oli võiduka Ratturi aeg 45,62, mis tähistab ühtlasi uut Euroopa rekordit ja seenioride maailmarekordit. Eelujmises kirja saadud 46,33 oli samuti mõlema rekordi vääriline.

"Andsin endast kõik - kuldmedal ja uus rekord teevad rõõmsaks," kinnitas Rattur. "Keira ujus hommikul uue Euroopa rekordi, kuid ütles, et varu jäi sisse. See andis aimu, et õhtul võib sündida veel uus rekord. Keira tõestas taas, et on Euroopa parim Downi sündroomiga ujuja," tõdes treener Eili Paap.

Teisipäeval võitis Rattur 100 m rinnuliujumises kuldmedali samuti Euroopa rekordi ja seenioride maailmarekordiga ning esmaspäeval 200 m rinnuliujumises hõbeda.

Eric Tött sai 100 m seliliujumises neljanda koha, tema aeg oli 1.29,23. Kaspar Paul Loik oli 200 m kompleksujumises seitsmes (3.18,06) ning Hardi Pais 50 m rinnuliujumises kaheksas (46,11). Loik osales ka 50 m rinnuliujumises ning sai 15. koha (48,10).

Neljapäev on eestlastel puhkepäev, järgmised stardid ootavad ees reedel.