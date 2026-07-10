X!

Eesti võitis Virtuse Euroopa suvemängude kolmandal päeval kolm medalit

Parasport
Eesti paraolümpia koondis
Eesti paraolümpia koondis Autor/allikas: Eesti Paraolümpiakomitee
Parasport

Virtuse Euroopa suvemängude kolmandal võistluspäeval võitsid Eesti sportlased ühe hõbe- ja kaks pronksmedalit. Häid tulemusi tehti nii ujumises kui ka maanteerattasõidus.

Päeva parima tulemuse tegi Richard Leib (II1 klass), kes võitis 50 meetri seliliujumises hõbemedali (29,74), vahendab paralympic.ee.

Pronksmedalid võitsid 50 meetri seliliujumises Säde Pärnoja (II1 klass) (41,34) ja Keira Rattur (II2 klass) (52,85), kes saavutas lisaks 50 meetri vabaltujumises neljanda koha (39,38).

Samuti lõpetasid võistluspäeva heade tulemustega teised Eesti ujujad. Eric Tött (II2 klass) saavutas 50 meetri vabaltujumises neljanda koha (33,07). 50 meetri seliliujumises saavutas ta kaheksanda koha (42,84). Kaspar Paul Loik (II2 klass) lõpetas 400 meetri kompleksujumise neljandal kohal (7.20,13). Nikita Korsakov (II1 klass) sai 50 meetri seliliujumises kuuenda koha (32,75) ning 50 meetri vabaltujumises kümnenda koha (27,20).

Kolmapäeval lõpetasid oma võistlused ka Eesti maanteeratturid. Hans Teearu ja Greg-Emil Pärn (II1 klass) saavutasid 7,2 km paarissõidu eraldistardis neljanda koha (11.38,74).

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

Paraspordiuudised

08:15

Eesti võitis Virtuse Euroopa suvemängude kolmandal päeval kolm medalit

02.05

Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

02.05

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

29.03

Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

20.03

Paraujuja Matz Topkin sai esimese robotkäe: super, et selliseid asju luuakse!

20.03

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

16.03

Paralümpia edukaimaks medaliriigiks kerkis taas Hiina

16.03

Haukanõmm: IPC justkui poeb septembris tehtud otsuse taha

15.03

USA kelguhokikoondis jätkas kuldselt ka Milano Cortina paralümpial

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

sport.err.ee uudised

10:52

Mbappe lahkus veerandfinaalis väljakult tavapärasemast varem

10:38

TÄNA OTSE | Teise poolfinalisti selgitavad Hispaania ja Belgia

10:19

Lukas ja Rikand alustasid U-18 MM-i põhiturniiri ühe võidu ja ühe kaotusega

09:45

Veesaar viskas Atlanta võidumängus 14 punkti

09:19

Kerr Kriisa ei tunnista end pettuses süüdi

08:54

Laskesuusaliit säilitab ROK-i otsusest vaatamata keelu Venemaa sportlastele

08:23

TÄNA OTSE | Eesti golfimeeskond mängib kodusel EM-il poolfinaalis

01:06

Prantsusmaa jõudis esimesena poolfinaali

09.07

Eesti meistrid selguvad teist korda Aidus

09.07

Tennise Eesti meistrivõistlustel said paika finalistid

09.07

Talihärm: ROK-is käib vestlus nii, et sport ja poliitika peaks olema lahus

09.07

Levadia lustis eurosarjas viie väravaga

09.07

Kristjan Ilves: kõige rohkem on kahju noortest

09.07

Nõmme Kalju alustas eurosarja võiduga Uuendatud

09.07

ETV spordisaade, 9. juuli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo