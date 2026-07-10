Eesti võitis Virtuse Euroopa suvemängude kolmandal päeval kolm medalit
Virtuse Euroopa suvemängude kolmandal võistluspäeval võitsid Eesti sportlased ühe hõbe- ja kaks pronksmedalit. Häid tulemusi tehti nii ujumises kui ka maanteerattasõidus.
Päeva parima tulemuse tegi Richard Leib (II1 klass), kes võitis 50 meetri seliliujumises hõbemedali (29,74), vahendab paralympic.ee.
Pronksmedalid võitsid 50 meetri seliliujumises Säde Pärnoja (II1 klass) (41,34) ja Keira Rattur (II2 klass) (52,85), kes saavutas lisaks 50 meetri vabaltujumises neljanda koha (39,38).
Samuti lõpetasid võistluspäeva heade tulemustega teised Eesti ujujad. Eric Tött (II2 klass) saavutas 50 meetri vabaltujumises neljanda koha (33,07). 50 meetri seliliujumises saavutas ta kaheksanda koha (42,84). Kaspar Paul Loik (II2 klass) lõpetas 400 meetri kompleksujumise neljandal kohal (7.20,13). Nikita Korsakov (II1 klass) sai 50 meetri seliliujumises kuuenda koha (32,75) ning 50 meetri vabaltujumises kümnenda koha (27,20).
Kolmapäeval lõpetasid oma võistlused ka Eesti maanteeratturid. Hans Teearu ja Greg-Emil Pärn (II1 klass) saavutasid 7,2 km paarissõidu eraldistardis neljanda koha (11.38,74).
Toimetaja: Lisette Holst