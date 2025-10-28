X!

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

Ujumine
Keira Rattur
Keira Rattur Autor/allikas: Marge Kato
Ujumine

Portugalis Albufeiras alanud Euroopa lahtistel meistrivõistlustel ujumises Downi sündroomiga sportlastele (DSISO) võitis Keira Rattur avapäeval 200 m rinnuliujumises hõbemedali.

Ratturi aeg finaalis oli 3.54,25. Eelujumises oli ta samuti teine pisut kiirema ajaga 3.52,92.

"Pööretel tegin vigu, aga olen õnnelik medali üle," ütles Rattur võistluse järel. Treener Eili Paap lisas: "tehniliselt polnud Keira tänane ujumine tema parim, aga medal Euroopa meistrivõistlustelt on igal juhul suur saavutus. See annab head energiat järgmiseks kaheks päevaks, mil ees ootavad tema põhidistantsid."

Hardi Pais sai 200 m rinnuliujumises viienda koha uue isikliku rekordiga 3.37,54. Eelujumises oli tema aeg 3.42,7. Pais jäi oma sooritusega rahule ning tema treenerid toonitasid, et see on tema treeneritetiimi, sportlase ja perekonna järjekindla koostöö vili.

Eric Tött sai 50 seliliujumises kuuenda (aeg 41,49) ja 100 m vabaltujumises kümnenda koha (01.17,81). Kaspar Paul Loik sai 200 m rinnuliujumises kaheksanda koha (3.50,42).

Teisipäeval asuvad taas starti kõik neli Eesti ujujat. Hardi Pais, Kaspar Paul Loik ja Keira Rattur osalevad 100 m rinnuliujumises ning Eric Tött 50 m liblikujumises.

EM-il esindavad Eestit Keira Rattur (Spordiklubi Nord, treenerid Eili Paap ja Sander Paavo), Hardi Pais (Spordiklubi Meduus, treenerid Triin Pollisinski, Õnne Pollisinski ja Liina Lükk), Eric Tött (TOP ujumisklubi, treener Mark Sovtsa) ja Kaspar Paul Loik (TOP ujumisklubi, treener Mark Sovtsa).

Toimetaja: Anders Nõmm

