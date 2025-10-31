X!

Seeman pääses kolmandat korda sel hooajal ITF-i turniiri finaali

Tennis
Johannes Seeman.
Johannes Seeman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti tennisist Johannes Seeman ning tema lätlasest paariline Robert Strombachs pääsesid Monastiris toimuval M15 ITF-i turniiril paarismängus finaali.

25-aastane Seeman ja temast aasta vanem lõunanaaber mängisid poolfinaalis serblase Branko Djurici ja monacolase Rocco Piatti vastu tasavägise avaseti, aga Balti mehed murdsid 5:4 eduseisul esimest korda, teenides sellega setivõidu. Teise seti alguses võitsid Seeman ja Strombachs esimesed kolm geimi, loovutasid siis vastastele ühe, kuid said seejärel veel kolm geimivõitu ning vormistasid tunniga 6:4, 6:1 võidu.

Monastiri turniiriks esimese asetuse saanud eestlane ja lätlane said neli murdevõimalust ning realiseerisid neist kolm, kokku lõid nad seitse ässa. Vastased lõid neli ässa, mõlemad paarid patustasid nelja topeltveaga.

Finaalis kohtuvad Seeman ja Strombachs kolmanda asetusega briti Jeremy Gschwendtneri ja itaallase Federico Vallega.

Seeman mängib sel hooajal kolmandat korda ITF-i turniiri finaalis, aga jahib oma esimest võitu: juunis mängis ta Portugalis Elvasis koos prantslase Dan Addediga, märtsis oli Portugalis Quinta do Lagos tema paariliseks soomlane Patrick Kaukovalta. Seeman on turniirivõidu teeninud kolm korda, mullu sai ta karikat tõsta kahel korral ning 2020. aastal võitis ta koos Siim Troostiga Pärnu M15 kategooria turniiri.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

