Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 497.) pidi Glasgow's toimuval W75 taseme ITF-i tenniseturniiril vastu võtma kaotuse nii üksinda kui paarilisega.

Malõginale tuli veerandfinaalis vastu kolmandana asetatud ukrainlanna Darja Snigur (WTA 165.), kes on mänginud Austraalia, Wimbledoni ja USA lahtiste põhiturniiril ja võitnud karjääri jooksul kümme ITF-i tiitlit.

Ukrainlanna alustas esimest setti kahe kiire murdega ja teenis 6:2 setivõidu. Teine algas samamoodi ning Snigur murdis Malõgina kolmandat korda viimaseks jäänud seitsmendas geimis.

Paarismängus läks Malõgina koos britt Alicia Dudeneyga poolfinaalis vastamisi Freya Christie ja Yuriko Lily Miyazakiga, kuid britid lõpetasid 6:3, 6:4 võiduga Malõgina ja Dudeney teekonna.