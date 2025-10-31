X!

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima

Tennis
Elena Malõgina.
Elena Malõgina. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 497.) pidi Glasgow's toimuval W75 taseme ITF-i tenniseturniiril vastu võtma kaotuse nii üksinda kui paarilisega.

Malõginale tuli veerandfinaalis vastu kolmandana asetatud ukrainlanna Darja Snigur (WTA 165.), kes on mänginud Austraalia, Wimbledoni ja USA lahtiste põhiturniiril ja võitnud karjääri jooksul kümme ITF-i tiitlit.

Ukrainlanna alustas esimest setti kahe kiire murdega ja teenis 6:2 setivõidu. Teine algas samamoodi ning Snigur murdis Malõgina kolmandat korda viimaseks jäänud seitsmendas geimis.

Paarismängus läks Malõgina koos britt Alicia Dudeneyga poolfinaalis vastamisi Freya Christie ja Yuriko Lily Miyazakiga, kuid britid lõpetasid 6:3, 6:4 võiduga Malõgina ja Dudeney teekonna.

Toimetaja: Henrik Laever

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima

