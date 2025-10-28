X!

Ülikooliderbi püstitas Eesti-Läti liigas senise hooaja publikurekordi

TalTech/ALEXELA - Tartu Ülikool Maks&Moorits
TalTech/ALEXELA - Tartu Ülikool Maks&Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja publikurekord sündis möödunud nädalavahetusel Tallinnas, kui ülikoolide derbis läksid TalTechi Spordihoones vastamisi TalTech/ALEXELA ning Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Ülikoolide derbi esimene mäng lõppes külalisvõistkonna Tartu võiduga (84:77) ning kohtumist oli kohapeale vaatama tulnud 2128 pealtvaatajat. Ühtlasi oli tegemist kogu liiga tänavuse hooaja kõige suurema publikunumbriga, vahendab Basket.ee.

TalTechi ja Tartu meeskondade vastasseis on alates eelmise hooaja algusest Optibet Eesti-Läti Korvpalliliigas kujunenud eriliseks mänguks just kahe ülikooli vastasseisu tõttu. Juba eelmisel aastal tõi tänu lisa turundustegevuste rakendamine tavapärasest suurema publiku ning ka tänavu jätkub see traditsioon.

Hooaja esimese 34 mänguga on Optibet liiga mänge külastanud 23 086 pealtvaatajat, keskmiselt 679 mängu kohta. Vähemalt tuhat fänni on kohal olnud viiel kohtumisel:

  • TalTech/ALEXELA vs Tartu Ülikool Maks & Moorits: 2128
  • Kalev/Cramo vs Tartu Ülikool Maks & Moorits: 1482
  • Tartu Ülikool Maks & Moorits vs VEF Riga: 1386
  • Rigas Zelli vs BK Ventspils: 1223
  • Transcom Pärnu vs Kalev/Cramo: 1017

Toimetaja: Henrik Laever

