Ülikooliderbi püstitas Eesti-Läti liigas senise hooaja publikurekordi

Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja publikurekord sündis möödunud nädalavahetusel Tallinnas, kui ülikoolide derbis läksid TalTechi Spordihoones vastamisi TalTech/ALEXELA ning Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Ülikoolide derbi esimene mäng lõppes külalisvõistkonna Tartu võiduga (84:77) ning kohtumist oli kohapeale vaatama tulnud 2128 pealtvaatajat. Ühtlasi oli tegemist kogu liiga tänavuse hooaja kõige suurema publikunumbriga, vahendab Basket.ee.

TalTechi ja Tartu meeskondade vastasseis on alates eelmise hooaja algusest Optibet Eesti-Läti Korvpalliliigas kujunenud eriliseks mänguks just kahe ülikooli vastasseisu tõttu. Juba eelmisel aastal tõi tänu lisa turundustegevuste rakendamine tavapärasest suurema publiku ning ka tänavu jätkub see traditsioon.

Hooaja esimese 34 mänguga on Optibet liiga mänge külastanud 23 086 pealtvaatajat, keskmiselt 679 mängu kohta. Vähemalt tuhat fänni on kohal olnud viiel kohtumisel: