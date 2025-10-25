X!

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu

Korvpall
{{1761408900000 | amCalendar}}
Tartu Ülikool Maks & Moorits
Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas toimus laupäeval hooaja esimene ülikooliderbi ning TalTech/Alexela ja Tartu Ülikool Maks & Moorits ei valmistanud pettumust.

TalTech alustas kohtumist 2128 pealtvaataja ees suurepäraselt ning läks kolme minutiga juhtima 15:4 ja dikteeris mängutempot, aga veerandi lõpuks oli jõudis Tartu Ülikool kuue silma kaugusele. TalTech säilitas edu ka teisel veerandil, aga tartlased ei lubanud võõrustajal kaugele ette minna, poolajapausiks oli seis 43:40 TalTechi kasuks.

Robert Valge kolmene teise poolaja alguses tõi tabloole viigi ning Tartu Ülikool haaras veerandi lõpus ise ohjadest ja otsustavale veerandile mindi külaliste 64:59 eduseisul.

TalTech tegi neljanda veerandi alguses 5:0 spurdi, kuid Tartu Ülikool skooris seepeale kuus vastuseta punkti. TalTechil oli aga veel üks spurt varuks ning läks 8:0 spurdiga viis minutit enne lõpusireeni mängu juhtima. Otsustavatel hetkedel olid külalised siiski kindlamad ning Tartu Ülikool teenis 84:77 (21:27, 19:16, 24:16, 20:18) võidu, mis on nende kuues järjestikune.

Karl Johan Lips tegi võidumängus 19 punkti ja 14 lauapalliga kaksikduubli, keskmängija Dylan Painter lisas omalt poolt 18 punkti ja Malcolm Bernard tegi mitmekülgse esituse, kogudes 17 punkti, viis lauda, viis korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja kaks blokki. TalTechi tagamees Siim-Markus Post skooris 20 punkti, jagas kaheksa resultatiivset söötu ja haaras veel neli lauda. Taavi Jurkatamm lisas 17 punkti ja seitse lauapalli, tema arvele jäi veel kolm blokki ja kolm vaheltlõiget.

TalTech/ALEXELA - Tartu Ülikool Maks&Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

BC Kalev/Cramo jätkas võidukalt, kui alistas võõrsil Pärnu Transcomi 86:78 (28:26, 17:10, 21:18, 20:24). Pärnu ei lubanud külalistel avapoolajal ette rebida, aga poolajapausiks suutis Cramo siiski saavutada üheksapunktilise edu, mis paisus otsustaval veerandil ka 16 punkti peale.

Üleplatsimeheks kerkis soomlane Severi Kaukiainen, kes lõpetas 20 punkti ja seitsme korvisööduga, neli kolmest tabanud Kregor Hermet lisas 19 punkti, kuus lauda ja neli korvisöötu. Pärnu eest skoorisid Rickard Jonatan Arvidsson ja Devin Harris 14 punkti, Daniel Nils Johansson lisas omalt poolt 12 silma.

Keila KK võõrustas Ogret, kuid ei suutnud hooaja võiduarvet avada. Kohtumine algas tasavägiselt ning teisel veerandil tormas Keila üheksaga juhtima, aga teine poolaeg kuulus Läti klubile, kes realiseeris kindla 90:74 (29:28, 17:21, 18:9, 26:16) võidu.

Üheksakesi mänginud Ogre parim oli 22 punkti, viis lauda ja kolm korvisöötu kogunud Gustavs Kampuss, Karlis Apsitis lisas 19 silma ja kuus lauapalli. Keila parim oli 21 punkti ja kaheksa lauda kogunud Tormi Niits, Quion Burns tegi 18 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli.

Tartu Ülikool on võitnud kõik kuus kohtumist ning jätkab liigatabeli tipus, Valmiera on võitnud oma hooaja esimesed viis kohtumist. Esimese kaheksa hulgas on kolm Eesti klubi, lisaks Tartu Ülikoolile on Kalev/Cramo kolme võidu ja kahe kaotusega kuues, TalTech aga kahe võidu ja kolme kaotusega seitsmes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu

