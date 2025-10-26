Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

ETV spordiuudiste stuudios Paul Aroni võimalustest kuninglikus sarjas läbi lüüa rääkides tõdes vormeliekspert Tarmo Klaar, et kõik ei ole Eesti sõitja enda kätes.

21-aastane Aron on sel hooajal F1 nädalavahetusel osalenud neljal vabatreeningul, kui on kaks korda esindanud Sauberit ja kahel korral oma kodutiimi Alpine'i. Reedel läbis eestlane Mehhiko GP esimesel vabatreeningul 29 ringi ja jäi aegade võrdluses 15. kohale, teine esimesel treeningul osalenud Alpine'i piloot ehk põhisõitja Franco Colapinto oli eestlasest üle poole sekundi nobedam ja aegade võrdluses üheksas.

"Seni on mõlemad võistkonnad jäänud Pauli tegemistega rahule," rääkis Klaar pühapäevases ETV spordisaates. "Ta on kõike teinud nii. nagu on oodatud ja rohkemgi veel. Raske on öelda, mida tema tulevik toob. Colapinto on argentiinlane, suurem osa Ladina-Ameerikast on tema selja taga, rääkimata Argentina ärimeestest. Puuga rahakott seljas, kiirust on ka. Kõik ei ole kahjuks Aroni kätes," tõdes Klaar. "Sportlikud tulemused ei pruugi tihtipeale F1-s edu tuua."

"Kui sa oled asendussõitja, oled nagu katsejänes. Seal testitakse erinevaid auto seadeid, kütusekoguseid. Päris kindlasti olid nad rajal erinevate programmidega," võrdles Klaar Aroni ja Colapinto päeva. "Loomulikult järgitakse ringiaegu, Aron oli üheksast noorest sõitjast aegade põhjal neljas. Alpine on ju sügaval mudas; nende komplekt ei ole kõige kiirem ja selle taustal tegi ta väga head tööd."

Klaari sõnul on sinimustvalged prillid ette pannes tõenäosus, et Aronist saab põhisõitja, sada protsenti. "Colapinto on hooaja jooksul teinud ühe, teise ja kolmanda apsaka. Mehhikoski jäi ta viimaseks. Mis saaks meie jaoks veel rõõmsam olla? Tulevik on ühest küljest helge, aga väga segane. Autosport - eriti vormel-1 - on natukene sport, väga palju sõu ja suures osas äri," tõdes ta.

Neljakordne maailmameister Max Verstappen on viimasest neljast GP-etapist võitnud kolm ning saavutanud ühe teise koha, mistõttu on tema vahe üldarvestuses McLareni sõitjate Oscar Piastri ja Lando Norrisega vähenenud vastavalt 40 ja 26 punktile.

"Oleme näinud seda, et McLarenil on boksipeatustes palju tehnilisi probleeme ja nad on selle lahti seletanud nii, et neil on seal mingi tarkvaraprobleem. Kujutage ette: rattavahetusel on mutrikeerajad arvutiga ühendatud, keerulised süsteemid, tiimipealik ise on öelnud, et enne hooaja lõppu seda lahendada ei suudeta."

"Teine asi: nägime nädal tagasi, lihtsalt sõitja viga ja ollakse teepervel. Samas konkurent Max Verstappen võib teha kõike perfektselt. Esikolmik mahub 40 punkti sisse, hooaja lõpuni on esikoha eest jagada 141 punkti - väga põnev on, kes neist kolmest tuleb maailmameistriks," kinnitas Klaar.