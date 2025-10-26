Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

Mehhiko GP kvalifikatsioon algas väikese üllatusega, kui Racing Bullsi mees Isack Hadjar parima ajaga lõpetas, kuid teises sessioonis oli esikolmikus juba tavapärasem pilt, kui kiireimad olid Norris, Hamilton ja George Russell (Mercedes).

Otsustavas sessioonis paistis, et esimeselt stardipositsioonilt saab lähte Leclerc, kuid Norris tegi seejärel suurepärase ringi ning teenis ajaga 1.15,586 ise koha stardirivi tipus. Tema kõrvalt stardib Leclerc (+0,262) ning teisele reale jäid Hamilton (+0,352) ja Russell (+0,448).

Kolmandast reast stardivad Max Verstappen (Red Bull; +0,484) ja Kimi Antonelli (Mercedes; +0,532). MM-sarja üldliider Oscar Piastri (McLaren; +0,588) sai kvalifikatsioonis kaheksanda koha, tema kõrvalt saab veel lähte Carlos Sainz Jr (Williams; +0,586).

Norrisel on suurepärane võimalus ise MM-sarja liidriks kerkida, sest vahe Piastriga on põhisõidu eel vaid 14 punkti. "Ma tulin siia võitma ja mõtlen ainult selle peale. Tean, et mu taga on väga kiired mehed ja esimese kurvini on pikk maa. Ferraride tempo on põhisõitudes väga hea olnud, ma ootan lahingut ja kergelt ei tule midagi," sõnas Norris. "Ma ei ole viimasel ajal hästi maganud, äkki see on võti. Mul on varasemalt Mehhikos hästi läinud, keskendun sellele, mida saan kontrollida."

Tänavu Ferrariga liitunud Hamilton polnudki see hooaeg kvalifikatsioonis kolme kiirema sekka jõudnud. "Mul on heameel, et oleme arenenud ja lõpuks siia jõudnud. Charles on nende tulemustega juba harjunud, aga mul on see raskemalt tulnud, olen pigem kaheksandana startinud. Kolmas koht on minu jaoks suur samm," ütles seitsmekordne maailmameister.

Mehhiko GP põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva õhtul kell 22.00.