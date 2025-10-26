X!

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

Vormelisport
Charles Leclerc, Lando Norris ja Lewis Hamilton
Charles Leclerc, Lando Norris ja Lewis Hamilton Autor/allikas: SCANPIX/
Vormelisport

Vormel-1 sarja Mehhiko GP kvalifikatsioonis näitas kiireimat minekut Lando Norris (McLaren), kelle järel lõpetasid Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Lewis Hamilton.

Mehhiko GP kvalifikatsioon algas väikese üllatusega, kui Racing Bullsi mees Isack Hadjar parima ajaga lõpetas, kuid teises sessioonis oli esikolmikus juba tavapärasem pilt, kui kiireimad olid Norris, Hamilton ja George Russell (Mercedes).

Otsustavas sessioonis paistis, et esimeselt stardipositsioonilt saab lähte Leclerc, kuid Norris tegi seejärel suurepärase ringi ning teenis ajaga 1.15,586 ise koha stardirivi tipus. Tema kõrvalt stardib Leclerc (+0,262) ning teisele reale jäid Hamilton (+0,352) ja Russell (+0,448).

Kolmandast reast stardivad Max Verstappen (Red Bull; +0,484) ja Kimi Antonelli (Mercedes; +0,532). MM-sarja üldliider Oscar Piastri (McLaren; +0,588) sai kvalifikatsioonis kaheksanda koha, tema kõrvalt saab veel lähte Carlos Sainz Jr (Williams; +0,586).

Norrisel on suurepärane võimalus ise MM-sarja liidriks kerkida, sest vahe Piastriga on põhisõidu eel vaid 14 punkti. "Ma tulin siia võitma ja mõtlen ainult selle peale. Tean, et mu taga on väga kiired mehed ja esimese kurvini on pikk maa. Ferraride tempo on põhisõitudes väga hea olnud, ma ootan lahingut ja kergelt ei tule midagi," sõnas Norris. "Ma ei ole viimasel ajal hästi maganud, äkki see on võti. Mul on varasemalt Mehhikos hästi läinud, keskendun sellele, mida saan kontrollida."

Tänavu Ferrariga liitunud Hamilton polnudki see hooaeg kvalifikatsioonis kolme kiirema sekka jõudnud. "Mul on heameel, et oleme arenenud ja lõpuks siia jõudnud. Charles on nende tulemustega juba harjunud, aga mul on see raskemalt tulnud, olen pigem kaheksandana startinud. Kolmas koht on minu jaoks suur samm," ütles seitsmekordne maailmameister.

Mehhiko GP põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva õhtul kell 22.00.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vormeliuudised

12:31

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

22.10

Aron saab sel nädalavahetusel võimaluse Mehhiko GP vabatreeningul

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

McLareni sõitjad põrkasid kokku, kvalifikatsiooni võitis Verstappen

18.10

Verstappen edestas sprindi ajasõidus McLareneid

05.10

McLaren kindlustas Singapuris konstruktorite MM-tiitli

04.10

Singapuri GP kvalifikatsiooni nobedaim oli Russell

04.10

Sündmusterohketel vabatreeningutel oli kiireim Verstappen

03.10

Vanameister Alonso näitas Singapuri GP avatreeningul noortele koha kätte

02.10

Singapuri kuum ilm toob F1 sõitjate selga uudsed jahutusvestid

29.09

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

21.09

Verstappenile teine võit järjest, Piastri võistlus lõppes kiirelt

sport.err.ee uudised

12:31

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

11:58

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

11:27

Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

10:52

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

10:09

Tiitlikaitsja Liverpooli kole seeria sai jätku

09:36

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

08:59

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

08:30

TÄNA OTSE | Paide võõrustab määrava tähtsusega kohtumises Florat

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

25.10

ETV spordisaade, 25. oktoober

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

loetumad

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

25.10

Norra suusatäht pole konkurentide käitumisega rahul: rootslased on argpüksid

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

25.10

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo